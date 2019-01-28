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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1286128712881289>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:02

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

grape написав:Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.


я жил на лейпцигской и крепостном переулке - где там щас магазины? где хлеба купить?
когда я там жил они были похожи на сильпо
про печерский рынок и его цены я могу написать поэму
печерск - мой юношеский фетиш, но все в жизни меняется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:04

  vhata написав:
  zzzzzz написав:Общага :mrgreen:
как говорит Кинг - главное шоб кешфло :))
у меня дружбан есть, на котловане в одном доме купили по двушке - я под сдачу, он "шоб було", все сделал побАгАтому и свысока смотрел на мой антивандальный (типа как здесь, на форуме стАличные над провинциалами и ипенедержателями :))). Звонил на прошлой неделе - решился сдавать после 11 лет простоя, жалко было итальянской мебели и космического ремонта...


Решился это конечно хорошо, главное что-бы еще 11 лет не прошло пока он сложит адекватную цену на аренду своей перлини :mrgreen:

С ККЦ насчет кешфло я совершенно согласен, если ты занимаешься бизнесом, никаких сантиментов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:07

  zzzzzz написав:Решился это конечно хорошо, главное что-бы еще 11 лет не прошло пока он сложит адекватную цену на аренду своей перлини :mrgreen:
отдала его в руки моего риелтора, она уже сдала, отзвонилась и поблагодарила за клиента :))
Востаннє редагувалось vhata в Пон 28 січ, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:08

  vhata написав:
  UA написав:На самом деле эти два объявления интересны тем, что обе эти квартиры под аренду принадлежат одной хозяйке. Интересен подход к бизнесу, а не сами квартиры.
еще вчера обратила на это внимание, бомба! Сравнила с недавней ссылкой на 5 эт сталинки в центре. Ихмо - смена поколений :)

Предложений на рынке аренды растет, мы все будем вынуждены предлагать что то особенное. Недавно хлопцы строители рассказывали - делали ремонт в трешке под сдачу - в каждой комнате с/у

А если , па два?
И с залатым унитазом? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:10

  Vadim V написав:А если , па два?
И с залатым унитазом? :?
хз, я не интересовалась, но идея мне понравилась )
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:14

  vhata написав:
  Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём. :cry:
имела ввиду что то необычное, а не дорогое :)
фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать :)

Они не производят смесители........
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:16

  vhata написав:
  Vadim V написав:А если , па два?
И с залатым унитазом? :?
хз, я не интересовалась, но идея мне понравилась )

КАК ПОСУТОЧНАЯ ГОСТИНИЦА?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:16

Vadim V, а что тогда продается под этим брендом?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:17

  Vadim V написав:Они не производят смесители........
это цитата из девочки: "кухонный кран Franke" https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

по смесителям супруг главный, на "F" впрок точно покупали :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:17

  kingkongovets написав:
grape написав:Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.


я жил на лейпцигской и крепостном переулке - где там щас магазины? где хлеба купить?
когда я там жил они были похожи на сильпо
про печерский рынок и его цены я могу написать поэму
печерск - мой юношеский фетиш, но все в жизни меняется


king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.
Востаннє редагувалось grape в Пон 28 січ, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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