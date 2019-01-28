Додано: Пон 28 січ, 2019 22:21

vhata написав: Vadim V написав: Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём. Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём. имела ввиду что то необычное, а не дорогое

фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать имела ввиду что то необычное, а не дорогоефишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать

100%Многие пытаются сделать что то необычное, а получается просто дорогое (потом он будет рассказывать как жалко сдавать квартиру с итальянским резным комодом и обойками с вензелями). Обе квартиры уйдут. Если бы та, что была в КТ находилась в центре, то ушла бы в первый же день. Хозяйка 100% молодая, подход интересный. В квартиру вселится один человек (предположительно айти, или младобизнесмен)ПСв первой цвета немного неуютныеППСПо второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краскойТак для себя, предметы интерьера были взяты на прокат, тк покупать это всё чистое безумие. С ними квартира отфоткана хорошо