Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
имела ввиду что то необычное, а не дорогое фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать
100% Многие пытаются сделать что то необычное, а получается просто дорогое (потом он будет рассказывать как жалко сдавать квартиру с итальянским резным комодом и обойками с вензелями). Обе квартиры уйдут. Если бы та, что была в КТ находилась в центре, то ушла бы в первый же день. Хозяйка 100% молодая, подход интересный. В квартиру вселится один человек (предположительно айти, или младобизнесмен)
ПС в первой цвета немного неуютные
ППС По второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краской
Так для себя, предметы интерьера были взяты на прокат, тк покупать это всё чистое безумие. С ними квартира отфоткана хорошо
Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
имела ввиду что то необычное, а не дорогое фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать
А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.