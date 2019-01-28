нет, посуточно, это для тех, кому скучно жить Если поселятся иностранные студенты, то дороже можно сдать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:18
нет, посуточно, это для тех, кому скучно жить Если поселятся иностранные студенты, то дороже можно сдать
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:21
100%
Многие пытаются сделать что то необычное, а получается просто дорогое (потом он будет рассказывать как жалко сдавать квартиру с итальянским резным комодом и обойками с вензелями). Обе квартиры уйдут. Если бы та, что была в КТ находилась в центре, то ушла бы в первый же день. Хозяйка 100% молодая, подход интересный. В квартиру вселится один человек (предположительно айти, или младобизнесмен)
ПС
в первой цвета немного неуютные
ППС
По второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краской
Так для себя, предметы интерьера были взяты на прокат, тк покупать это всё чистое безумие. С ними квартира отфоткана хорошо
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:42
А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого.
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:46
о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
обожаю вас как фаната моего любимого района)
как относитесь к сносу зоряного?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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