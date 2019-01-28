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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12871288128912901291>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 215
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
39
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:18

  Vadim V написав:
  vhata написав:
  Vadim V написав:А если , па два?
И с залатым унитазом? :?
хз, я не интересовалась, но идея мне понравилась )

КАК ПОСУТОЧНАЯ ГОСТИНИЦА?
нет, посуточно, это для тех, кому скучно жить :) Если поселятся иностранные студенты, то дороже можно сдать
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:21

  vhata написав:
  Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём. :cry:
имела ввиду что то необычное, а не дорогое :)
фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать :)

100%
Многие пытаются сделать что то необычное, а получается просто дорогое (потом он будет рассказывать как жалко сдавать квартиру с итальянским резным комодом и обойками с вензелями). Обе квартиры уйдут. Если бы та, что была в КТ находилась в центре, то ушла бы в первый же день. Хозяйка 100% молодая, подход интересный. В квартиру вселится один человек (предположительно айти, или младобизнесмен) :D


ПС
в первой цвета немного неуютные

ППС
По второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краской

Так для себя, предметы интерьера были взяты на прокат, тк покупать это всё чистое безумие. С ними квартира отфоткана хорошо :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:42

  vhata написав:
  Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём. :cry:
имела ввиду что то необычное, а не дорогое :)
фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать :)

А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. :)
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:46

  Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. :)
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:53

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.



как относитесь к сносу зоряного?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:00

  kingkongovets написав:
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.


обожаю вас как фаната моего любимого района)
как относитесь к сносу зоряного?

Я не киевлянин но побывав несколько раз в районе м.Арсенальная и парка , я бы там жил , даже без супермаркетов , макдональдсов и синематографа с прочими грехами. :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:04

  vhata написав:
  Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. :)
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

Ва первых , у неё не реальные фотки а анимация а это две бальшие разницы,
шо там на самом деле уй его знает , токо просмотр через зеркало прояснит :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:08

  zzzzzz написав:Недавно был разговор про нереальные цены в столице запоребрика, вот сегодня вышла информация.

Объем выдачи ипотеки в РФ по предварительным итогам 2018 года вырос на 50% — до 3 триллионов рублей, сообщает госкомпания "Дом.рф".

"В 2018 году поставлен новый рекорд ипотечного рынка: выдано 1,5 миллиона кредитов на 3 триллиона рублей (+50% к 2017 году)", — говорится в пресс-релизе госкомпании.

Средний размер ипотечного кредита составил около 2 миллионов рублей ( 33 куе ) против 1,86 миллиона годом ранее. При этом доля сделок с ипотекой в новостройках – 56%, на вторичном рынке жилья – 49%, :lol: :lol: :lol: сообщается в пресс-релизе.

Рост волатильности на финансовых рынках во второй половине 2018 года привел к повышению ключевой ставки Банком России до 7,75%. Доходность 5-летних ОФЗ выросла с 6,6% в начале апреля 2018 года до 8,25-8,5% в январе 2019 года. В результате, основные ипотечные кредиторы повысили ставки по ипотеке на сопоставимую величину (с 9-9,5% до 10-10,5%), поясняется в материалах. В них добавляется что это все равно ниже средних ставок в 2007 – 2017 годах (12,5%).

"Предпосылки формирования "пузыря" отсутствуют. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%", — подчеркивается в материалах.


То мы как-бы обсуждали "вести :mrgreen: из первых рук".
Вообще, противоречивые потоки информации ходят - то "санкции давят", "фсе у них пропало" и, реально, люди потихоньку начинают двигать на выход (конечно не в тех масштабах как в Украине), а с другой, где-то проскакивала инфа, ЗВР там за год выросли на 30 с чем-то ярдов ненавистных зеленых и составили что-то (по памяти) около 480 с чем-то ярдов. С такими "санкциями" мы еще долго будем ждать, чтобы "толстый усох" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:20

  vhata написав:
  Vadim V написав:А если , па два?
И с залатым унитазом? :?
хз, я не интересовалась, но идея мне понравилась )

Тоесть , такая себе трёхкомнатная коммуналка но с отдельными санузлами?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22

  Vadim V написав:
  vhata написав:
  UA написав:На самом деле эти два объявления интересны тем, что обе эти квартиры под аренду принадлежат одной хозяйке. Интересен подход к бизнесу, а не сами квартиры.
еще вчера обратила на это внимание, бомба! Сравнила с недавней ссылкой на 5 эт сталинки в центре. Ихмо - смена поколений :)

Предложений на рынке аренды растет, мы все будем вынуждены предлагать что то особенное. Недавно хлопцы строители рассказывали - делали ремонт в трешке под сдачу - в каждой комнате с/у

Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём. :cry:


Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.
Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
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