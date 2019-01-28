Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
имела ввиду что то необычное, а не дорогое фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать
100% Многие пытаются сделать что то необычное, а получается просто дорогое (потом он будет рассказывать как жалко сдавать квартиру с итальянским резным комодом и обойками с вензелями). Обе квартиры уйдут. Если бы та, что была в КТ находилась в центре, то ушла бы в первый же день. Хозяйка 100% молодая, подход интересный. В квартиру вселится один человек (предположительно айти, или младобизнесмен)
ПС в первой цвета немного неуютные
ППС По второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краской
Так для себя, предметы интерьера были взяты на прокат, тк покупать это всё чистое безумие. С ними квартира отфоткана хорошо
Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
имела ввиду что то необычное, а не дорогое фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать
А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
обожаю вас как фаната моего любимого района) как относитесь к сносу зоряного?
Я не киевлянин но побывав несколько раз в районе м.Арсенальная и парка , я бы там жил , даже без супермаркетов , макдональдсов и синематографа с прочими грехами.
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
zzzzzz написав:Недавно был разговор про нереальные цены в столице запоребрика, вот сегодня вышла информация.
Объем выдачи ипотеки в РФ по предварительным итогам 2018 года вырос на 50% — до 3 триллионов рублей, сообщает госкомпания "Дом.рф".
"В 2018 году поставлен новый рекорд ипотечного рынка: выдано 1,5 миллиона кредитов на 3 триллиона рублей (+50% к 2017 году)", — говорится в пресс-релизе госкомпании.
Средний размер ипотечного кредита составил около 2 миллионов рублей ( 33 куе ) против 1,86 миллиона годом ранее. При этом доля сделок с ипотекой в новостройках – 56%, на вторичном рынке жилья – 49%, сообщается в пресс-релизе.
Рост волатильности на финансовых рынках во второй половине 2018 года привел к повышению ключевой ставки Банком России до 7,75%. Доходность 5-летних ОФЗ выросла с 6,6% в начале апреля 2018 года до 8,25-8,5% в январе 2019 года. В результате, основные ипотечные кредиторы повысили ставки по ипотеке на сопоставимую величину (с 9-9,5% до 10-10,5%), поясняется в материалах. В них добавляется что это все равно ниже средних ставок в 2007 – 2017 годах (12,5%).
"Предпосылки формирования "пузыря" отсутствуют. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%", — подчеркивается в материалах.
То мы как-бы обсуждали "вести из первых рук". Вообще, противоречивые потоки информации ходят - то "санкции давят", "фсе у них пропало" и, реально, люди потихоньку начинают двигать на выход (конечно не в тех масштабах как в Украине), а с другой, где-то проскакивала инфа, ЗВР там за год выросли на 30 с чем-то ярдов ненавистных зеленых и составили что-то (по памяти) около 480 с чем-то ярдов. С такими "санкциями" мы еще долго будем ждать, чтобы "толстый усох"
UA написав:На самом деле эти два объявления интересны тем, что обе эти квартиры под аренду принадлежат одной хозяйке. Интересен подход к бизнесу, а не сами квартиры.
еще вчера обратила на это внимание, бомба! Сравнила с недавней ссылкой на 5 эт сталинки в центре. Ихмо - смена поколений
Предложений на рынке аренды растет, мы все будем вынуждены предлагать что то особенное. Недавно хлопцы строители рассказывали - делали ремонт в трешке под сдачу - в каждой комнате с/у
Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
Вы удивитесь, но это наступит еще раньше. Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые. Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.