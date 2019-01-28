Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: То мы как-бы обсуждали "вести из первых рук". Вообще, противоречивые потоки информации ходят - то "санкции давят", "фсе у них пропало" и, реально, люди потихоньку начинают двигать на выход (конечно не в тех масштабах как в Украине), а с другой, где-то проскакивала инфа, ЗВР там за год выросли на 30 с чем-то ярдов ненавистных зеленых и составили что-то (по памяти) около 480 с чем-то ярдов. С такими "санкциями" мы еще долго будем ждать, чтобы "толстый усох"
Там реальные доходы населения падают 5-й год подряд. Население обкладывают все большим кол-вом налогов. От этого доходы бюджета растут, но доходы направляют в ЗВР. Ну и паралельно гасят внешние долги.
UA написав:На самом деле эти два объявления интересны тем, что обе эти квартиры под аренду принадлежат одной хозяйке. Интересен подход к бизнесу, а не сами квартиры.
еще вчера обратила на это внимание, бомба! Сравнила с недавней ссылкой на 5 эт сталинки в центре. Ихмо - смена поколений
Предложений на рынке аренды растет, мы все будем вынуждены предлагать что то особенное. Недавно хлопцы строители рассказывали - делали ремонт в трешке под сдачу - в каждой комнате с/у
А если , па два? И с залатым унитазом?
К сожалению, сегодня уже не открывается, вчера надыбал - в моем достроенном недострое, сделали студию, при этом санузел сделали с окном 1,2х1,8 м и унитаз ПРЯМО ВОЗЛЕ ОКНА! Это таки нечто особенное. Сегодня ссыдка уже не открывается - мабуть таки сдали.
rjkz написав:Вы удивитесь, но это наступит еще раньше. Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые. Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
Вообщем генерация кешфлоу сокращается, и есть вероятность что пойдет возврат на депозиты.
Еще новые платежки за коммуналочку подогреют горе лендлордов
vhata написав:з, я не интересовалась, но идея мне понравилась )
КАК ПОСУТОЧНАЯ ГОСТИНИЦА?
нет, посуточно, это для тех, кому скучно жить Если поселятся иностранные студенты, то дороже можно сдать
На самом деле, если-бы не принцип - чем меньше арендаторов проживает в квартире, то это было-бы где-то оправданным. У меня семья - 4 человека, реально, раздельного санузла не хватаетна всех. Я теперь понимаю американцев с их 1,5 санузла. Но это не в наших арендных реалиях.
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
обожаю вас как фаната моего любимого района) как относитесь к сносу зоряного?
Я не киевлянин но побывав несколько раз в районе м.Арсенальная и парка , я бы там жил , даже без супермаркетов , макдональдсов и синематографа с прочими грехами.
У киевлян нет фетиша - жить в центре. Моя родня на протяжении прошлого века все дальше и дальше отдалялись от центра - и никто ни разу не жалел. При чем был такой центр изначально, что центрее и представить трудно. Сейчас есть дальние родственники сразу за Бессарабским рынком - старый дом, с парковкой вообще никак, к вопросу о ценах на рынках, Бессарабка - явно не самый оптимальный вариант. Есть знакомые, когда-то съехали тоже недалеко о центра , с Шелковичной,правда коммуналка у них была.