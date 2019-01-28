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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1288128912901291>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 215
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
39
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:33

  rjkz написав:
То мы как-бы обсуждали "вести :mrgreen: из первых рук".
Вообще, противоречивые потоки информации ходят - то "санкции давят", "фсе у них пропало" и, реально, люди потихоньку начинают двигать на выход (конечно не в тех масштабах как в Украине), а с другой, где-то проскакивала инфа, ЗВР там за год выросли на 30 с чем-то ярдов ненавистных зеленых и составили что-то (по памяти) около 480 с чем-то ярдов. С такими "санкциями" мы еще долго будем ждать, чтобы "толстый усох" :mrgreen:


Там реальные доходы населения падают 5-й год подряд. Население обкладывают все большим кол-вом налогов. От этого доходы бюджета растут, но доходы направляют в ЗВР. Ну и паралельно гасят внешние долги.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:37

  Vadim V написав:
  vhata написав:
  UA написав:На самом деле эти два объявления интересны тем, что обе эти квартиры под аренду принадлежат одной хозяйке. Интересен подход к бизнесу, а не сами квартиры.
еще вчера обратила на это внимание, бомба! Сравнила с недавней ссылкой на 5 эт сталинки в центре. Ихмо - смена поколений :)

Предложений на рынке аренды растет, мы все будем вынуждены предлагать что то особенное. Недавно хлопцы строители рассказывали - делали ремонт в трешке под сдачу - в каждой комнате с/у

А если , па два?
И с залатым унитазом? :?


К сожалению, сегодня уже не открывается, вчера надыбал - в моем достроенном недострое, сделали студию, при этом санузел сделали с окном 1,2х1,8 м и унитаз ПРЯМО ВОЗЛЕ ОКНА!
Это таки нечто особенное. :mrgreen:
Сегодня ссыдка уже не открывается - мабуть таки сдали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:37

  rjkz написав:Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.
Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.


Вообщем генерация кешфлоу сокращается, и есть вероятность что пойдет возврат на депозиты.

Еще новые платежки за коммуналочку подогреют горе лендлордов
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:40

  vhata написав:
  Vadim V написав:Они не производят смесители........
это цитата из девочки: "кухонный кран Franke" https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

по смесителям супруг главный, на "F" впрок точно покупали :)


У меня кухонный франке уже 17 лет, перезжает вместе со мной.
Жаль аэратор забился и не могу открутить, вэдэшкой такую весчь брызгать опасаюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:45

  vhata написав:
  Vadim V написав:
  vhata написав:з, я не интересовалась, но идея мне понравилась )

КАК ПОСУТОЧНАЯ ГОСТИНИЦА?
нет, посуточно, это для тех, кому скучно жить :) Если поселятся иностранные студенты, то дороже можно сдать


На самом деле, если-бы не принцип - чем меньше арендаторов проживает в квартире, то это было-бы где-то оправданным. У меня семья - 4 человека, реально, раздельного санузла не хватаетна всех. Я теперь понимаю американцев с их 1,5 санузла. Но это не в наших арендных реалиях.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:49

  vhata написав:
  Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. :)
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

То в сталицах.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:51

  vhata написав:
  Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. :)
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9


Так а где написано, что квартира сдана и сдана за 19500?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:54

  rjkz написав:
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

:? три противоречия в Вашем предложении.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:56

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

:? три противоречия в Вашем предложении.


Нет, все логично.
Если идет хороший кешфлоу, то можно закрыть глаза на отсуствие дорожая на недвигу. Но если уже кешфлоу начал падать, тогда в банк пора.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:00

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.


обожаю вас как фаната моего любимого района)
как относитесь к сносу зоряного?

Я не киевлянин но побывав несколько раз в районе м.Арсенальная и парка , я бы там жил , даже без супермаркетов , макдональдсов и синематографа с прочими грехами. :)


У киевлян нет фетиша - жить в центре. Моя родня на протяжении прошлого века все дальше и дальше отдалялись от центра - и никто ни разу не жалел. При чем был такой центр изначально, что центрее и представить трудно. Сейчас есть дальние родственники сразу за Бессарабским рынком - старый дом, с парковкой вообще никак, к вопросу о ценах на рынках, Бессарабка - явно не самый оптимальный вариант.
Есть знакомые, когда-то съехали тоже недалеко о центра :mrgreen: , с Шелковичной,правда коммуналка у них была.
rjkz
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