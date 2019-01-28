Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.