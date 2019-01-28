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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1288128912901291

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 215
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
39
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:01

  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

:? три противоречия в Вашем предложении.


Нет, все логично.
Если идет хороший кешфлоу, то можно закрыть глаза на отсуствие дорожая на недвигу. Но если уже кешфлоу начал падать, тогда в банк пора.

Я по вашей фене не ботаю ,
вероятно им не надо было и начинать.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:08

Vadim V

Какой доход выраженный в %% от стоимости недвижимости вы для себя считаете приемлемым ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:15

  Vadim V написав:
  vhata написав:
  Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. :)
п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

Ва первых , у неё не реальные фотки а анимация а это две бальшие разницы,
шо там на самом деле уй его знает , токо просмотр через зеркало прояснит :roll:


Та реальная это хата - слишком много "косяков", которые в аренде простительны, но "для себя" не прокатят.
rjkz
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  #<1 ... 1288128912901291
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