Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:А у миня Хансгрое , визде , патамушо Новая линия прадавала не дорого. п.с . а в квартире 2000 года ремонта стоят какие то смесители , толи китайские толи испанские но до сих пор исправно работают.
rjkz написав: То мы как-бы обсуждали "вести из первых рук". Вообще, противоречивые потоки информации ходят - то "санкции давят", "фсе у них пропало" и, реально, люди потихоньку начинают двигать на выход (конечно не в тех масштабах как в Украине), а с другой, где-то проскакивала инфа, ЗВР там за год выросли на 30 с чем-то ярдов ненавистных зеленых и составили что-то (по памяти) около 480 с чем-то ярдов. С такими "санкциями" мы еще долго будем ждать, чтобы "толстый усох"
Там реальные доходы населения падают 5-й год подряд. Население обкладывают все большим кол-вом налогов. От этого доходы бюджета растут, но доходы направляют в ЗВР. Ну и паралельно гасят внешние долги.
Знакомые имели разговор с родственниками-пенсионерами там, пенсия ...сначала написал, потом стер,чтобы меня тут не закидали патриоты тапками. Но в столько раз выше, чем у наших, что можно говорить о порядке.
rjkz написав:Вы удивитесь, но это наступит еще раньше. Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые. Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
Вообщем генерация кешфлоу сокращается, и есть вероятность что пойдет возврат на депозиты.
Еще новые платежки за коммуналочку подогреют горе лендлордов
rjkz написав: Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
три противоречия в Вашем предложении.
Не вижу противоречий. 1. Понимаю, что пора выходить - все покупают. 2. Цены на арендные подросли, но не до интересующего уровня. 3. Ипотека-бы подогрела рынок, но рынок аренды входит в период, близкий к падению (надеюсь, не обвалу), но ипотеки нет. Продать будет тяжело. В чем противоречия?
rjkz написав:Вы удивитесь, но это наступит еще раньше. Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые. Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
Вообщем генерация кешфлоу сокращается, и есть вероятность что пойдет возврат на депозиты.
Еще новые платежки за коммуналочку подогреют горе лендлордов
rjkz написав: Я в банки не хожу. "Плавали - знаем" (с)
ОВГЗ ?
Я в азартные игры с государством больше не играю. Недавно выгребал старые бумаги, на мусорник отнес - облигации СССР, страховые полисы и тп. Еще валяются сберкнижки Сбербанка СССР. Получил иммунизацию.
В недвиге одно хорошо - она может СТОЯТЬ несравненно дольше банков. Даже если не генерирует интересный доход. Бывают периоды когда ее лучше покупать, бывают когда НАДО продавать. Вот я в 2008-м лажанулся - мне предлагали (без моего желания) 4 цены от текущей, а я вместо этого влошился в долгострой, который только достроился. С другой стороны, эта непроданная хата отбила вложения в тот недострой за эти годы. Сейчас такая-себе развилка - с одной стороны, рынок уже упавший, но чуть оживившийся ( я это связываю с предстоящими выборами) и есть масса предпосылок для дальнейшего падения - и экономические и демографические, как для страны в целом, так и отдельно для рынка киевской аренды/недвиги. Уже много раз писал их. С другой - нет ипотеки, но когда-то-же она должна появиться и эта идиотская надежда - "А вдруг? Вдруг что-то изменится и экономика завертится и люди возвращаться в Украину начнут, еще и мигранты со всего мира будут толпиться" Первая позиция - пессимистическая, объективно холодное восприятие ситуации. Вторая - оптимистическая, но чисто эмоциональная, не имеющая видимых материалистических причин. "Пессимист - это хорошо информированный оптимист" (с)