Додано: Вів 29 січ, 2019 01:11

Alex6 написав: rjkz написав:

Я в банки не хожу. "Плавали - знаем" (с) Я в банки не хожу. "Плавали - знаем" (с)



ОВГЗ ? ОВГЗ ?

Я в азартные игры с государством больше не играю.Недавно выгребал старые бумаги, на мусорник отнес - облигации СССР, страховые полисы и тп. Еще валяются сберкнижки Сбербанка СССР. Получил иммунизацию.В недвиге одно хорошо - она может СТОЯТЬ несравненно дольше банков.Даже если не генерирует интересный доход. Бывают периоды когда ее лучше покупать, бывают когда НАДО продавать. Вот я в 2008-м лажанулся - мне предлагали (без моего желания) 4 цены от текущей, а я вместо этого влошился в долгострой, который только достроился.С другой стороны, эта непроданная хата отбила вложения в тот недострой за эти годы.Сейчас такая-себе развилка - с одной стороны, рынок уже упавший, но чуть оживившийся ( я это связываю с предстоящими выборами) и есть масса предпосылок для дальнейшего падения - и экономические и демографические, как для страны в целом, так и отдельно для рынка киевской аренды/недвиги. Уже много раз писал их. С другой - нет ипотеки, но когда-то-же она должна появиться и эта идиотская надежда - "А вдруг? Вдруг что-то изменится и экономика завертится и люди возвращаться в Украину начнут, еще и мигранты со всего мира будут толпиться"Первая позиция - пессимистическая, объективно холодное восприятие ситуации.Вторая - оптимистическая, но чисто эмоциональная, не имеющая видимых материалистических причин."Пессимист - это хорошо информированный оптимист" (с)