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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 02:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:20
Абсолютно вірно!
Тільки рожевоокулярники цього не бачать.
А тут їх більш ніж дофіга.
Єдине, що радує - падіння може бути невеликим, в абсолютних цифрах.
Для більшості квартир плюс мінус 5 000-15 0000 дол))))
Не так, як в 2008 і в 2014, коли одна квартира дешешевшала на 30 000 - 50 000 дол)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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