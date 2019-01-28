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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 02:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:20
Абсолютно вірно!
Тільки рожевоокулярники цього не бачать.
А тут їх більш ніж дофіга.
Єдине, що радує - падіння може бути невеликим, в абсолютних цифрах.
Для більшості квартир мінус 5 000-15 0000 дол))))
Не так, як в 2008 і в 2014, коли одна квартира дешешевшала на 30 000 - 50 000 дол)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:36
Простите, вы там сдаете? или вы риелтор?
Я - нет, но сейчас часто общаюсь с ОП ОболСкай. Что касается конкретно 1К, то по их данным ценник от 500$ до 16 КГривен. Включая первый дом на Малиновского 8.
(Там две барышни реально сразили меня знанием цен на оболоньскую недвижку))))
Но если вы заглянули в ОЛХ и просто решили поделиться с нами присутствующей там порцией бреда, тогда снимаю свои замечания
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:58
Не сдаст она эту квартиру за 19,5К. За эти деньги можно в прицентралье отличную квартирку снять. не 68 м, а до 50, но с таким же ремонтом. И с таким же количеством спален. И с лучшим вариантом кухни. И с посудомойкой.
И вааааще, как по мне квартира овер 500 евро уже обязана комплектоваться посудомойкой.
Согласен полностью. Уже видим... Но заметьте: кафель и в той и в той квартире не по 300 гривен )))
Это я к нашему давнему спору - ничего не перепутал, надеюсь..? )))
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