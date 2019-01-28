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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 02:15
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rjkz
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:20
rjkz написав:
и есть масса предпосылок для дальнейшего падения - и экономические и демографические, как для страны в целом, так и отдельно для рынка киевской аренды/недвиги.
Абсолютно вірно!
Тільки рожевоокулярники цього не бачать.
А тут їх більш ніж дофіга.
Єдине, що радує - падіння може бути невеликим, в абсолютних цифрах.
Для більшості квартир мінус 5 000-15 0000 дол))))
Не так, як в 2008 і в 2014, коли одна квартира дешешевшала на 30 000 - 50 000 дол)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:36
UA написав:
Сейчас хотелки на аренду в Оболонь Скай
, Оболонь Тауэр (возле ГС) и ФК - 20 000 грн
.
Это при том, что Оболонь скай возле нехилой автотрассы.
Простите, вы там сдаете? или вы риелтор?
Я - нет, но сейчас часто общаюсь с ОП ОболСкай. Что касается конкретно 1К, то по их данным ценник от 500$ до 16 КГривен. Включая первый дом на Малиновского 8.
(Там две барышни реально сразили меня знанием цен на оболоньскую недвижку))))
Но если вы заглянули в ОЛХ и просто решили поделиться с нами присутствующей там порцией бреда, тогда снимаю свои замечания
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J_P
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:58
Не сдаст она эту квартиру за 19,5К. За эти деньги можно в прицентралье отличную квартирку снять. не 68 м, а до 50, но с таким же ремонтом. И с таким же количеством спален. И с лучшим вариантом кухни. И с посудомойкой.
И вааааще, как по мне квартира овер 500 евро уже
обязана комплектоваться посудомойкой.
hume написав:
ППС
По второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краской
....
Согласен полностью. Уже видим... Но заметьте: кафель и в той и в той квартире не по 300 гривен )))
Это я к нашему давнему спору - ничего не перепутал, надеюсь..? )))
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J_P
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:42
rjkz написав: Vadim V написав:
rjkz написав:
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
три противоречия в Вашем предложении.
Не вижу противоречий.
1. Понимаю, что пора выходить - все покупают.
2. Цены на арендные подросли, но не до интересующего уровня.
3. Ипотека-бы подогрела рынок, но рынок аренды входит в период, близкий к падению (надеюсь, не обвалу), но ипотеки нет. Продать будет тяжело.
В чем противоречия?
Та то у меня бывает, читаю одно , на уме другое пишу третье
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Vadim V
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:45
Frant написав: rjkz написав:
и есть масса предпосылок для дальнейшего падения - и экономические и демографические, как для страны в целом, так и отдельно для рынка киевской аренды/недвиги.
Абсолютно вірно!
Тільки рожевоокулярники цього не бачать.
А тут їх більш ніж дофіга.
Єдине, що радує - падіння може бути невеликим, в абсолютних цифрах.
Для більшості квартир мінус 5 000-15 0000 дол))))
Не так, як в 2008 і в 2014, коли одна квартира дешешевшала на 30 000 - 50 000 дол)))
А как насчет падения доходности?
Причем не разовое, а непрерывное. Мы это и имеем с 2008-го, но как-то не акцентируем внимания, потому что были периоды выравнивания, был даже небоьшой рост, списывали на девалы. То есть на экономические причины. Сейчас мы приходим к самой основе экономики - спрос и предложение. "Перепроизводство" квартир под аренду.
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rjkz
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