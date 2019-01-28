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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1289129012911292

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 215
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
39
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 02:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... nvestitsiy
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:36

  UA написав:Сейчас хотелки на аренду в Оболонь Скай, Оболонь Тауэр (возле ГС) и ФК - 20 000 грн.
Это при том, что Оболонь скай возле нехилой автотрассы.

Простите, вы там сдаете? или вы риелтор?
Я - нет, но сейчас часто общаюсь с ОП ОболСкай. Что касается конкретно 1К, то по их данным ценник от 500$ до 16 КГривен. Включая первый дом на Малиновского 8.
(Там две барышни реально сразили меня знанием цен на оболоньскую недвижку))))
Но если вы заглянули в ОЛХ и просто решили поделиться с нами присутствующей там порцией бреда, тогда снимаю свои замечания :D
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:58

  vhata написав:....о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

Не сдаст она эту квартиру за 19,5К. За эти деньги можно в прицентралье отличную квартирку снять. не 68 м, а до 50, но с таким же ремонтом. И с таким же количеством спален. И с лучшим вариантом кухни. И с посудомойкой.
И вааааще, как по мне квартира овер 500 евро уже обязана комплектоваться посудомойкой.
  hume написав:ППС
По второй интересна математика. Возможно квартира была, нужно было что то делать. В бабушкином варианте ушла бы тысяч за 9-10. Но таких целый район. Вкинула двадцатку - сдала за 19кгрн. Это как вариант. Сам ремонт под аренду на Окипной мне понравился. думаю это то направление, которое в ближайшем будующем мы будем видеть в нормальных арендных квартирах, так как новое поколение будет подташнивать от деревянных межкомнатных дверей с маслянной краской
....:D

Согласен полностью. Уже видим... Но заметьте: кафель и в той и в той квартире не по 300 гривен )))
Это я к нашему давнему спору - ничего не перепутал, надеюсь..? )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:42

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

:? три противоречия в Вашем предложении.


Не вижу противоречий.
1. Понимаю, что пора выходить - все покупают.
2. Цены на арендные подросли, но не до интересующего уровня.
3. Ипотека-бы подогрела рынок, но рынок аренды входит в период, близкий к падению (надеюсь, не обвалу), но ипотеки нет. Продать будет тяжело.
В чем противоречия?

Та то у меня бывает, читаю одно , на уме другое пишу третье :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:45

  Frant написав:
  rjkz написав:и есть масса предпосылок для дальнейшего падения - и экономические и демографические, как для страны в целом, так и отдельно для рынка киевской аренды/недвиги.


Абсолютно вірно!
Тільки рожевоокулярники цього не бачать.
А тут їх більш ніж дофіга.

Єдине, що радує - падіння може бути невеликим, в абсолютних цифрах.
Для більшості квартир мінус 5 000-15 0000 дол)))) :roll: 8)
Не так, як в 2008 і в 2014, коли одна квартира дешешевшала на 30 000 - 50 000 дол)))


А как насчет падения доходности?
Причем не разовое, а непрерывное. Мы это и имеем с 2008-го, но как-то не акцентируем внимания, потому что были периоды выравнивания, был даже небоьшой рост, списывали на девалы. То есть на экономические причины. Сейчас мы приходим к самой основе экономики - спрос и предложение. "Перепроизводство" квартир под аренду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:00

  J_P написав:Простите, вы там сдаете? или вы риелтор?
Я - нет, но сейчас часто общаюсь с ОП ОболСкай. Что касается конкретно 1К, то по их данным ценник от 500$ до 16 КГривен. Включая первый дом на Малиновского 8.
(Там две барышни реально сразили меня знанием цен на оболоньскую недвижку))))
Но если вы заглянули в ОЛХ и просто решили поделиться с нами присутствующей там порцией бреда, тогда снимаю свои замечания :D

Именно хотелки с ОЛХ.
Реальную картину по конкретному дому знает тот кто там сдает. Ну и рылы, как без них :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:11

  rjkz написав:
Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.
Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

Сейчас интересное время.
Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:А как насчет падения доходности?
Причем не разовое, а непрерывное. Мы это и имеем с 2008-го, но как-то не акцентируем внимания, потому что были периоды выравнивания, был даже небоьшой рост, списывали на девалы. То есть на экономические причины. Сейчас мы приходим к самой основе экономики - спрос и предложение. "Перепроизводство" квартир под аренду.

Рентабельность аренды в 2006-2008 была маленькая, около 5%, потому что аренда идет от текущих доходов, а цены были надуты спекулятивным ажиотажем и ипотекой. В 2009 рентабельность подскочила до 9%, потому что цены в два раза упали. В 2010-2014 рентабельность падала, но с 2015 вышла на рекордный уровень 10+%, потому что цена продажи упала, а доходы начали выравниваться. Сейчас снова начинается коррекция.
  UA написав:Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса.

Торможение аренды в январе скорей связано с общим спадом деловой активности во всех отраслях и сезонным фактором (кто хотел, решил квартирный вопрос в декабре, чтобы встречать НГ в новой квартире).
Фундаментальные факторы работают на снижение рентабельности, но не так быстро. Это вопрос лет, а не месяцев.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:04

  UA написав:
  rjkz написав:
Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.
Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

Сейчас интересное время.
Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса.


И что Вам подсказывает ЛОГИКА?
rjkz
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