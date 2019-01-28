Додано: Вів 29 січ, 2019 13:38

rjkz написав: А как насчет падения доходности?

Причем не разовое, а непрерывное. Мы это и имеем с 2008-го, но как-то не акцентируем внимания, потому что были периоды выравнивания, был даже небоьшой рост, списывали на девалы. То есть на экономические причины. Сейчас мы приходим к самой основе экономики - спрос и предложение. "Перепроизводство" квартир под аренду. А как насчет падения доходности?Причем не разовое, а непрерывное. Мы это и имеем с 2008-го, но как-то не акцентируем внимания, потому что были периоды выравнивания, был даже небоьшой рост, списывали на девалы. То есть на экономические причины. Сейчас мы приходим к самой основе экономики - спрос и предложение. "Перепроизводство" квартир под аренду.

UA написав: Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса. Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса.

Рентабельность аренды в 2006-2008 была маленькая, около 5%, потому что аренда идет от текущих доходов, а цены были надуты спекулятивным ажиотажем и ипотекой. В 2009 рентабельность подскочила до 9%, потому что цены в два раза упали. В 2010-2014 рентабельность падала, но с 2015 вышла на рекордный уровень 10+%, потому что цена продажи упала, а доходы начали выравниваться. Сейчас снова начинается коррекция.Торможение аренды в январе скорей связано с общим спадом деловой активности во всех отраслях и сезонным фактором (кто хотел, решил квартирный вопрос в декабре, чтобы встречать НГ в новой квартире).Фундаментальные факторы работают на снижение рентабельности, но не так быстро. Это вопрос лет, а не месяцев.