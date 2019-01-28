kingkongovets написав:grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Я за те ще, щоб там був кінотеатр.
На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно).
Що буде по факту - побачимо.