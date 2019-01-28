|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:51
kingkongovets написав:
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Я за те ще, щоб там був кінотеатр.
На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно).
Що буде по факту - побачимо.
-
grape
-
-
- Повідомлень: 325
- З нами з: 02.05.11
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:05
grape написав: kingkongovets написав:
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Я за те ще, щоб там був кінотеатр.
На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно).
Що буде по факту - побачимо.
а чё по теме ветки то???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10160
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34571
|3820128
|
|
|0
|5458
|
|
|446
|175158
|
|