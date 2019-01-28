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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1290129112921293

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 215
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
39
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:51

  kingkongovets написав:
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.



как относитесь к сносу зоряного?


Я за те ще, щоб там був кінотеатр.
На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно).
Що буде по факту - побачимо.
grape
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:05

  grape написав:
  kingkongovets написав:
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7.
Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО.
Реально, останні роки багато помінялось.



как относитесь к сносу зоряного?


Я за те ще, щоб там був кінотеатр.
На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно).
Що буде по факту - побачимо.

а чё по теме ветки то???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:52

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Шо можете сказать за ЖК Грани ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:56

  Vadim V написав:Прохожий
Шо можете сказать за ЖК Грани ?

упс, это шо?
ссылочку запилите
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:18

  Прохожий написав:
  Vadim V написав:Прохожий
Шо можете сказать за ЖК Грани ?

упс, это шо?
ссылочку запилите

https://www.stroitel-p.com.ua/objects/v ... /zhk-grani
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:49

Vadim V
сорри по Днепру ничего не могу сказать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1290129112921293
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