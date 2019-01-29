Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Я за те ще, щоб там був кінотеатр. На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно). Що буде по факту - побачимо.
grape написав:king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
как относитесь к сносу зоряного?
Я за те ще, щоб там був кінотеатр. На даний час Зоряний напіврозвалений. На інформаційному банері ... реконструкція кінотеатру та громадського простору (може не дослівно). Що буде по факту - побачимо.
а чё по теме ветки то???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир . Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.
барабашов написав:Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир . Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.
Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....