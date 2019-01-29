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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:55
Vadim V написав: барабашов написав:
Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир
. Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.
Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....
Швидше купляйте!
Інакше розгребуть!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:13
Frant написав: Vadim V написав: барабашов написав:
Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир
. Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.
Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....
Швидше купляйте!
Інакше розгребуть!
Я правильно понял , у вас есть какое то дельное предложение?
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Vadim V
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