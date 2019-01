Додано: Сер 30 січ, 2019 16:10

Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.

Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.

Сейчас интересное время.

сверхприбыли от аренды, от которых сейчас сносит крышу у неолендлордов, начинают, или вот вот начнут свой путь вниз

ликвидная недвига дорожает, снижая рентабельность аренды и постепенно приводя ее к нормальному уровню

и первые ощутят это операторы «массового сегмента» (с) по классификации влада - владельцы квартир в неогетто со жлобремонтами

пока есть бабушатники в совкошлаке играться в «массовый сегмент» в новостроях - безумие

