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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1292129312941295>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 215
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
39
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:55

  Vadim V написав:
  барабашов написав:Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир :mrgreen: . Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.

Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....

Швидше купляйте!
Інакше розгребуть!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:13

  Frant написав:
  Vadim V написав:
  барабашов написав:Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир :mrgreen: . Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.

Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....

Швидше купляйте!
Інакше розгребуть!

Я правильно понял , у вас есть какое то дельное предложение? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39

  vhata написав:
  J_P написав:
  vhata написав:....о, поэтому ни Вы, ни я, ни ее соседи, не можем сдать за 19500+коммуналка :) https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

Не сдаст она эту квартиру за 19,5К. )
а ссылочка то уже не активна!

Как говорил один "мужик" в театре: "Не верю!" )))))
(что сдалась за эту цену)
Востаннє редагувалось J_P в Сер 30 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39

Vadim V
У Франта очередное обострение, забейте :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:59

  Прохожий написав:Vadim V
У Франта очередное обострение, забейте :mrgreen:

Треба купляти нерухомість, доки дешева))))
Тому що скоро прилетять марсіани і піднімуть ціни в 10000 разів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:30

Vadim V В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные? Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:10

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:
Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.
Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.

Сейчас интересное время.
Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса.


И что Вам подсказывает ЛОГИКА?


сверхприбыли от аренды, от которых сейчас сносит крышу у неолендлордов, начинают, или вот вот начнут свой путь вниз
ликвидная недвига дорожает, снижая рентабельность аренды и постепенно приводя ее к нормальному уровню
и первые ощутят это операторы «массового сегмента» (с) по классификации влада - владельцы квартир в неогетто со жлобремонтами
пока есть бабушатники в совкошлаке играться в «массовый сегмент» в новостроях - безумие
в интересное время живем)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15

  kingkongovets написав:пока есть бабушатники в совкошлаке играться в «массовый сегмент» в новостроях - безумие

Радянське житло ніхто зносити не буде.
Відсутні кошти.
Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00

  Frant написав:Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.

Ошибаетесь. Эконом будут шуровать в приличных количествах.
Строительные мощности уже существуют и их нужно задействовать.
Краны и экскаваторы на лом резать не станут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:22

  UA написав:
  Frant написав:Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.

Ошибаетесь. Эконом будут шуровать в приличных количествах.
Строительные мощности уже существуют и их нужно задействовать.
Краны и экскаваторы на лом резать не станут.

ні, то Ви помиляєтесь.
мабуть, "не бачите", як заморожуються київські новобуди.
Я сфотографую кілька заморожених новобудів, на благо, вони добре помітні, халабуди в 25-поверхів.

Зараз ми проходимо те, що відбулось у провінції 10-20 років назад: відсутність людського ресурсу. Села вимирають, райцентри майже без молоді.
Немає кому в Київ їхати.
Finita la comedia!

Будувати за відпускною ціною 500 дол/м2 - не будуть, це фактично собівартість.
Зносити "хрущі" і "сталінки" - теж не будуть, немає коштів.

Тому ситуація вельми цікава, але не всі то бачать))) :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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