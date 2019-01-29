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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:55
Vadim V написав: барабашов написав:
Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир
. Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.
Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....
Швидше купляйте!
Інакше розгребуть!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:13
Frant написав: Vadim V написав: барабашов написав:
Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир
. Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.
Цена на сегодня выше второго этажа 22420грн.,при 100% скидка -4%. Заявляют крышную газовую котельную с поквартирными счётчиками тепла. И они не Дельмар, их сданные ЖК это Панорама , Салют.....
Швидше купляйте!
Інакше розгребуть!
Я правильно понял , у вас есть какое то дельное предложение?
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Vadim V
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39
vhata написав: J_P написав:
Не сдаст она эту квартиру за 19,5К. )
а ссылочка то уже не активна!
Как говорил один "мужик" в театре: "Не верю!" )))))
(что сдалась за эту цену)
Востаннє редагувалось J_P
в Сер 30 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39
Vadim V
У Франта очередное обострение, забейте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:59
Прохожий написав:Vadim V
У Франта очередное обострение, забейте
Треба купляти нерухомість, доки дешева))))
Тому що скоро прилетять марсіани і піднімуть ціни в 10000 разів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:30
Vadim V В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные? Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо
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барабашов
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:10
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
Вы удивитесь, но это наступит еще раньше.
Имел разговор со своим риелтором, сейчас объекты сдаются с торгом в 500-1000 грн от ...прошлогодних цен. Предложения - валом, новострои дали такое предложение, что на рынке нет такого спроса. При этом, народ покупает под аренду как глухонемые.
Печально, то, что пора выходить, а ипотека так и не появилась, подняв цены до интересного уровня.
Сейчас интересное время.
Аренда начала тормозится, а квартиры под аренду на пике спроса.
И что Вам подсказывает ЛОГИКА?
сверхприбыли от аренды, от которых сейчас сносит крышу у неолендлордов, начинают, или вот вот начнут свой путь вниз
ликвидная недвига дорожает, снижая рентабельность аренды и постепенно приводя ее к нормальному уровню
и первые ощутят это операторы «массового сегмента» (с) по классификации влада - владельцы квартир в неогетто со жлобремонтами
пока есть бабушатники в совкошлаке играться в «массовый сегмент» в новостроях - безумие
в интересное время живем)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15
kingkongovets написав:
пока есть бабушатники в совкошлаке играться в «массовый сегмент» в новостроях - безумие
Радянське житло ніхто зносити не буде.
Відсутні кошти.
Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00
Frant написав:
Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.
Ошибаетесь. Эконом будут шуровать в приличных количествах.
Строительные мощности уже существуют и их нужно задействовать.
Краны и экскаваторы на лом резать не станут.
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UA
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:22
UA написав: Frant написав:
Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.
Ошибаетесь. Эконом будут шуровать в приличных количествах
.
Строительные мощности уже существуют и их нужно задействовать.
Краны и экскаваторы на лом резать не станут.
ні, то Ви помиляєтесь.
мабуть, "не бачите", як заморожуються київські новобуди.
Я сфотографую кілька заморожених новобудів, на благо, вони добре помітні, халабуди в 25-поверхів.
Зараз ми проходимо те, що відбулось у провінції 10-20 років назад: відсутність людського ресурсу. Села вимирають, райцентри майже без молоді.
Немає кому в Київ їхати.
Finita la comedia!
Будувати за відпускною ціною 500 дол/м2 - не будуть, це фактично собівартість.
Зносити "хрущі" і "сталінки" - теж не будуть, немає коштів.
Тому ситуація вельми цікава, але не всі то бачать)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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