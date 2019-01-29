барабашов написав:

Если щели в палец будут в кладке пеноблоков как в Дельмарах на Дзержинского и Миронова, и такие же окна в пол и качество облицовки керамогранитом(а по 17800 другого при этих ценах на рабсилу и материалы ждать трудно) - это будет настоящий бизнес-класс с двумя лифтами на 150 квартир. Сдать там однуху по 15000 хотя бы будет нереально при её цене с ремонтом 30бетон-10...15ремонт. Это не низ Гагарина. Учитывайте 5-7лет реального ввода в эксплуатацию и электроотопление по высшему тарифу(600квт плюс) как в Панораме и у Кагановского.