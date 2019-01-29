Штирлиц, где же эти секретные снимки???
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Штирлиц, где же эти секретные снимки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:00
Я изначально речь завёл не о Панораме...
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