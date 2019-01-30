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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:43
Frant написав:
Я сфотографую кілька заморожених новобудів, на благо, вони добре помітні, халабуди в 25-поверхів.
Штирлиц, где же эти секретные снимки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:00
барабашов написав:Vadim V
В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные?
Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо
Я изначально речь завёл не о Панораме...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:05
Прохожий написав: Frant написав:
Я сфотографую кілька заморожених новобудів, на благо, вони добре помітні, халабуди в 25-поверхів.
Штирлиц, где же эти секретные снимки???
Фиксажа нету и красная лампа перегорела, да и проявителя, тоже нету
Востаннє редагувалось Vadim V
в Сер 30 січ, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:09
Frant написав:
Я сфотографую кілька заморожених новобудів, на благо, вони добре помітні, халабуди в 25-поверхів.
Статистику сфотографуйте, на який % збільшилася кількість (якщо збільшилася) заморожених новобудов з минулого року, а то одне балабольство й скиглення
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Faceless
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:27
Faceless написав: Frant написав:
Я сфотографую кілька заморожених новобудів, на благо, вони добре помітні, халабуди в 25-поверхів.
Статистику сфотографуйте, на який % збільшилася кількість (якщо збільшилася) заморожених новобудов з минулого року, а то одне балабольство й скиглення
удивлен шо вы отвечаете франту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:34
Frant написав: kingkongovets написав:
пока есть бабушатники в совкошлаке играться в «массовый сегмент» в новостроях - безумие
Радянське житло ніхто зносити не буде.
Відсутні кошти.
Більш того, новобудів все менше стануть будувати.
Немає платоспроможного попиту.
Конечно нет, всё в навес
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:15
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rjkz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 01:06
rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/v-ukraine-mogut-razreshit-proektirovat-mnogokomnatnye-studii
Пожалуйста добавляйте к ссылке хотя бы краткое описание. Или заголовок статьй.
Живите своим умом!
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