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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:15
барабашов написав: Vadim V написав: барабашов написав:Vadim V
В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные?
Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо
Я изначально речь завёл не о Панораме...
Застройщик тот же. Плюс свал строителей с 14го года пошёл на зарплату не 500уе максимум бетонщикам и отделочникам.
Если нравится - покупайте. Но только себе,аренда там дорогой не будет.
Вы точно знаете что в Панораме отопление жилых помещений воздушное , тоесть от электрического крышного чиллера?
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Vadim V
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