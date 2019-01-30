Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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барабашов написав:Vadim V В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные? Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо
Я изначально речь завёл не о Панораме...
Застройщик тот же. Плюс свал строителей с 14го года пошёл на зарплату не 500уе максимум бетонщикам и отделочникам. Если нравится - покупайте. Но только себе,аренда там дорогой не будет.
hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?
Это на все повлияет. В той или иной мере. Между убитым хрущем и этим разница не столь велика. Между этим и следующим сегментом - тоже и так далее. Образовывается избыток предложения в одном, это тянет сразу все сегменты вниз потому что это как сообщающиеся сосуды. По моим ощущениям, сейчас в таком сегменте более половины идет в аренду. Причин несколько - часть основных игроков это заробитчане, многие из них ЗДЕСЬ не живут, если и планируют, то по возвращении, часть из них, конечно, покупает для своей семьи, не спорю. Еще часть - или экс-деполюди или/и лендлорды, то есть "профессиональные" искатели пассивного дохода. Часть - продавшие на вторичке, то есть, опять-же увеличив предложение или снизив спрос. Людей, насобиравших на это - не сильно много сейчас, не настолько все стало хорошо и долго, чтобы люди успели накопить на свое жилье.