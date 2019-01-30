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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1293129412951296

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 216
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:15

  барабашов написав:
  Vadim V написав:
  барабашов написав:Vadim V В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные? Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо

Я изначально речь завёл не о Панораме...

Застройщик тот же. Плюс свал строителей с 14го года пошёл на зарплату не 500уе максимум бетонщикам и отделочникам.
Если нравится - покупайте. Но только себе,аренда там дорогой не будет.

Вы точно знаете что в Панораме отопление жилых помещений воздушное , тоесть от электрического крышного чиллера?
п.с. вот здесь видно радиаторы отопления и указано что отопление газовое.
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Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
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hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:43

  hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
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И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:03

Застройщик возвел 350 одинаковых вилл между Стамбулом и Анкарой, потратив на проект Burj Al Babas около 200 миллионов долларов, а на днях объявил себя банкротом

https://www.youtube.com/watch?v=RsUOXI_DWfM
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:09

  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:10

  UA написав:
  hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
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И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?


Это на все повлияет. В той или иной мере. Между убитым хрущем и этим разница не столь велика. Между этим и следующим сегментом - тоже и так далее. Образовывается избыток предложения в одном, это тянет сразу все сегменты вниз потому что это как сообщающиеся сосуды.
По моим ощущениям, сейчас в таком сегменте более половины идет в аренду. Причин несколько - часть основных игроков это заробитчане, многие из них ЗДЕСЬ не живут, если и планируют, то по возвращении, часть из них, конечно, покупает для своей семьи, не спорю. Еще часть - или экс-деполюди или/и лендлорды, то есть "профессиональные" искатели пассивного дохода. Часть - продавшие на вторичке, то есть, опять-же увеличив предложение или снизив спрос. Людей, насобиравших на это - не сильно много сейчас, не настолько все стало хорошо и долго, чтобы люди успели накопить на свое жилье.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:30

  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Каховский повлияет на цены и длительность простоя в ЖК Вонючка - Патриотика и т.д.
Мож на панельную Оболонь повлияет. На хрущ или гостинку на Дружбы народов влияние уже будет значительно меньшим.
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