Додано: Чет 31 січ, 2019 21:10

UA написав: hume написав: Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду

Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду

И как это повлияет на аренду Центра-Печерска? И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Это на все повлияет. В той или иной мере. Между убитым хрущем и этим разница не столь велика. Между этим и следующим сегментом - тоже и так далее. Образовывается избыток предложения в одном, это тянет сразу все сегменты вниз потому что это как сообщающиеся сосуды.По моим ощущениям, сейчас в таком сегменте более половины идет в аренду. Причин несколько - часть основных игроков это заробитчане, многие из них ЗДЕСЬ не живут, если и планируют, то по возвращении, часть из них, конечно, покупает для своей семьи, не спорю. Еще часть - или экс-деполюди или/и лендлорды, то есть "профессиональные" искатели пассивного дохода. Часть - продавшие на вторичке, то есть, опять-же увеличив предложение или снизив спрос. Людей, насобиравших на это - не сильно много сейчас, не настолько все стало хорошо и долго, чтобы люди успели накопить на свое жилье.