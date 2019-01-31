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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1294129512961297>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 216
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:15

  барабашов написав:
  Vadim V написав:
  барабашов написав:Vadim V В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные? Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо

Я изначально речь завёл не о Панораме...

Застройщик тот же. Плюс свал строителей с 14го года пошёл на зарплату не 500уе максимум бетонщикам и отделочникам.
Если нравится - покупайте. Но только себе,аренда там дорогой не будет.

Вы точно знаете что в Панораме отопление жилых помещений воздушное , тоесть от электрического крышного чиллера?
п.с. вот здесь видно радиаторы отопления и указано что отопление газовое.
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Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
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hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:43

  hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
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И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:03

Застройщик возвел 350 одинаковых вилл между Стамбулом и Анкарой, потратив на проект Burj Al Babas около 200 миллионов долларов, а на днях объявил себя банкротом

https://www.youtube.com/watch?v=RsUOXI_DWfM
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:09

  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:10

  UA написав:
  hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
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И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?


Это на все повлияет. В той или иной мере. Между убитым хрущем и этим разница не столь велика. Между этим и следующим сегментом - тоже и так далее. Образовывается избыток предложения в одном, это тянет сразу все сегменты вниз потому что это как сообщающиеся сосуды.
По моим ощущениям, сейчас в таком сегменте более половины идет в аренду. Причин несколько - часть основных игроков это заробитчане, многие из них ЗДЕСЬ не живут, если и планируют, то по возвращении, часть из них, конечно, покупает для своей семьи, не спорю. Еще часть - или экс-деполюди или/и лендлорды, то есть "профессиональные" искатели пассивного дохода. Часть - продавшие на вторичке, то есть, опять-же увеличив предложение или снизив спрос. Людей, насобиравших на это - не сильно много сейчас, не настолько все стало хорошо и долго, чтобы люди успели накопить на свое жилье.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:30

  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Каховский повлияет на цены и длительность простоя в ЖК Вонючка - Патриотика и т.д.
Мож на панельную Оболонь повлияет. На хрущ или гостинку на Дружбы народов влияние уже будет значительно меньшим.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... -osokorkah

Стройка на Осокорках: Киевсовет разорвал договор с застройщиком
Застройщик ЖК Патриотика на озерах задолжал по аренде 73,6 млн грн
Киевский городской совет расторгнул договор аренды с ООО Контактбудсервис - застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках, пишет Интерфакс-Украина.

За решение 31 января проголосовали 77 депутатов.

По словам директора департамента земельных ресурсов КГГА Петра Оленича, долг застройщика за аренду увеличился, но он отказывается его оплачивать. "На 31 декабря 2018 года сумма долга составляла 73,6 млн грн", - сообщил он.

Кроме того, при рассмотрении проекта строительства были выявлены "многочисленные нарушения", в том числе пожарной безопасности, добавил депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов поддержать решение о расторжении договора аренды из-за долгов перед городом и возобновления строительства на участке.



Жилой массив "Патриотика на озерах" строится между озерами Тяглое и Небреж на участке почти в 91 гектар. Согласно проекту, в него входит 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больница, три школы, детские садики, два ТЦ.

Местные жители протестовали против застройки и выступали за обустройство ландшафтного экопарка на участке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:03

  UA написав:[
Каховский повлияет на цены и длительность простоя в ЖК Вонючка - Патриотика и т.д.
Мож на панельную Оболонь повлияет. На хрущ или гостинку на Дружбы народов влияние уже будет значительно меньшим.

Надеюсь такое зодчество не доберётся до печерского района, что в свою очередь не обвалит цены. По спальникам ситуация совсем не айс, практически везде лупят комплексы эконом класса по несколько тысяч квартир.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:13

  hume написав:
  UA написав:[
Каховский повлияет на цены и длительность простоя в ЖК Вонючка - Патриотика и т.д.
Мож на панельную Оболонь повлияет. На хрущ или гостинку на Дружбы народов влияние уже будет значительно меньшим.

Надеюсь такое зодчество не доберётся до печерского района, что в свою очередь не обвалит цены. По спальникам ситуация совсем не айс, практически везде лупят комплексы эконом класса по несколько тысяч квартир.

Я давно предлагал передать территорию завода Арсенал под освоению ДБК-4.
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