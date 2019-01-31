Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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барабашов написав:Vadim V В Панораме на 33ем этаже в каждом из корпусов есть крышные газовые котельные? Даже у Кагановского на Дзержинского 35 отопление чиллерами и поэтому немного дорогое даже для той публики, тут точно развод будет с КУ на уровне Европы при цене бетона как в Могадишо
Я изначально речь завёл не о Панораме...
Застройщик тот же. Плюс свал строителей с 14го года пошёл на зарплату не 500уе максимум бетонщикам и отделочникам. Если нравится - покупайте. Но только себе,аренда там дорогой не будет.
hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?
Это на все повлияет. В той или иной мере. Между убитым хрущем и этим разница не столь велика. Между этим и следующим сегментом - тоже и так далее. Образовывается избыток предложения в одном, это тянет сразу все сегменты вниз потому что это как сообщающиеся сосуды. По моим ощущениям, сейчас в таком сегменте более половины идет в аренду. Причин несколько - часть основных игроков это заробитчане, многие из них ЗДЕСЬ не живут, если и планируют, то по возвращении, часть из них, конечно, покупает для своей семьи, не спорю. Еще часть - или экс-деполюди или/и лендлорды, то есть "профессиональные" искатели пассивного дохода. Часть - продавшие на вторичке, то есть, опять-же увеличив предложение или снизив спрос. Людей, насобиравших на это - не сильно много сейчас, не настолько все стало хорошо и долго, чтобы люди успели накопить на свое жилье.
Стройка на Осокорках: Киевсовет разорвал договор с застройщиком Застройщик ЖК Патриотика на озерах задолжал по аренде 73,6 млн грн Киевский городской совет расторгнул договор аренды с ООО Контактбудсервис - застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках, пишет Интерфакс-Украина.
За решение 31 января проголосовали 77 депутатов.
По словам директора департамента земельных ресурсов КГГА Петра Оленича, долг застройщика за аренду увеличился, но он отказывается его оплачивать. "На 31 декабря 2018 года сумма долга составляла 73,6 млн грн", - сообщил он.
Кроме того, при рассмотрении проекта строительства были выявлены "многочисленные нарушения", в том числе пожарной безопасности, добавил депутат Киевсовета Сергей Гусовский.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов поддержать решение о расторжении договора аренды из-за долгов перед городом и возобновления строительства на участке.
Жилой массив "Патриотика на озерах" строится между озерами Тяглое и Небреж на участке почти в 91 гектар. Согласно проекту, в него входит 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больница, три школы, детские садики, два ТЦ.
Местные жители протестовали против застройки и выступали за обустройство ландшафтного экопарка на участке.
UA написав:[ Каховский повлияет на цены и длительность простоя в ЖК Вонючка - Патриотика и т.д. Мож на панельную Оболонь повлияет. На хрущ или гостинку на Дружбы народов влияние уже будет значительно меньшим.
Надеюсь такое зодчество не доберётся до печерского района, что в свою очередь не обвалит цены. По спальникам ситуация совсем не айс, практически везде лупят комплексы эконом класса по несколько тысяч квартир.
UA написав:[ Каховский повлияет на цены и длительность простоя в ЖК Вонючка - Патриотика и т.д. Мож на панельную Оболонь повлияет. На хрущ или гостинку на Дружбы народов влияние уже будет значительно меньшим.
Надеюсь такое зодчество не доберётся до печерского района, что в свою очередь не обвалит цены. По спальникам ситуация совсем не айс, практически везде лупят комплексы эконом класса по несколько тысяч квартир.
Я давно предлагал передать территорию завода Арсенал под освоению ДБК-4.