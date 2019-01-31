Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:33
Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:49
Еще как может, особенно с ремонтом от ДСК-4 и Аркады - там амортизацию можно не учитывать.
Собственно, 7,5 тысяч в Патриотике и 6 тысяч за хрущ с ремонтом - разница не велика.
А при простое, владелец квартиры в Патриотике опускает цену всего на 500 грн, и его хата "уходит". Потом это делают остальные. А их там много. Потом опять ценник стабилизируется на какое-то время и...
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:04
Коллеги, те, кто такое покупает, а не ёкает у вас сердце, если представить на минуту, что может не быть э/э день или два? Как там организована канализация? Думаю, если такой пофигизм к строительным нормам, архитектуре, то как там организованы инженерные сети? Честно, не рискнула бы такое брать.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:12
vhata, ну не будет ЭЭ "день или 2" - и шо? Бывает везде.
Канализация - а что с ней случится? Вот воды на верхних этажах не будет и отопления (насосы). Ну и пехом - ясен пень.
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:15
Ну так UA обращает внимание на то, что все сейчас пытаются стать матёрыми лэндлордами покупая вот такое. Даже страшно становится от кол-ва выкинутых в аренду апартаментов после ввода. Но, ПОКА, у Трайбеки математика сходится.
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