RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1294129512961297

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 216
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:33

  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19033
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42

  Frant написав:Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.

Легко.
Если простой месяц- два? Что делать?
Снижать цену?
Правда при этом бабусине житло подберется к уровню плинтуса.
UA
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 19.07.08
Подякував: 313 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:49

  Frant написав:
  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.


Еще как может, особенно с ремонтом от ДСК-4 и Аркады - там амортизацию можно не учитывать.
Собственно, 7,5 тысяч в Патриотике и 6 тысяч за хрущ с ремонтом - разница не велика.
А при простое, владелец квартиры в Патриотике опускает цену всего на 500 грн, и его хата "уходит". Потом это делают остальные. А их там много. Потом опять ценник стабилизируется на какое-то время и...
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8449
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3451 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:04

  hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
Зображення
Коллеги, те, кто такое покупает, а не ёкает у вас сердце, если представить на минуту, что может не быть э/э день или два? Как там организована канализация? Думаю, если такой пофигизм к строительным нормам, архитектуре, то как там организованы инженерные сети? Честно, не рискнула бы такое брать.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 06.05.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:12

vhata, ну не будет ЭЭ "день или 2" - и шо? Бывает везде.
Канализация - а что с ней случится? Вот воды на верхних этажах не будет и отопления (насосы). Ну и пехом - ясен пень.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8449
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3451 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1294129512961297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3493, 3494, 3495
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
34947 3845177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 23:06
vano80
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 175536
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67025)
31.01.2019 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.