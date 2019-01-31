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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1295129612971298>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 216
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:33

  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42

  Frant написав:Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.

Легко.
Если простой месяц- два? Что делать?
Снижать цену?
Правда при этом бабусине житло подберется к уровню плинтуса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:49

  Frant написав:
  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.


Еще как может, особенно с ремонтом от ДСК-4 и Аркады - там амортизацию можно не учитывать.
Собственно, 7,5 тысяч в Патриотике и 6 тысяч за хрущ с ремонтом - разница не велика.
А при простое, владелец квартиры в Патриотике опускает цену всего на 500 грн, и его хата "уходит". Потом это делают остальные. А их там много. Потом опять ценник стабилизируется на какое-то время и...
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:04

  hume написав:Держитесь лэндлорды. Каховский вводят потихоньку. Половина сразу в аренду
Зображення
Коллеги, те, кто такое покупает, а не ёкает у вас сердце, если представить на минуту, что может не быть э/э день или два? Как там организована канализация? Думаю, если такой пофигизм к строительным нормам, архитектуре, то как там организованы инженерные сети? Честно, не рискнула бы такое брать.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:12

vhata, ну не будет ЭЭ "день или 2" - и шо? Бывает везде.
Канализация - а что с ней случится? Вот воды на верхних этажах не будет и отопления (насосы). Ну и пехом - ясен пень.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:15

  vhata написав:[e]Коллеги, те, кто такое покупает, ? Честно, не рискнула бы такое брать.

Ну так UA обращает внимание на то, что все сейчас пытаются стать матёрыми лэндлордами покупая вот такое. Даже страшно становится от кол-ва выкинутых в аренду апартаментов после ввода. Но, ПОКА, у Трайбеки математика сходится.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Депрессия начинается от одного вида этого дома. Перестаньте голосовать за такое деньгами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:25

  rjkz написав:vhata, ну не будет ЭЭ "день или 2" - и шо? Бывает везде.
Канализация - а что с ней случится?
о, если не будет ээ, страшно представить что будет в этом мордоре, и пешком на 16 этаж будет просто сказка по сравнению с канализацией.
Думается иногда за ээ, в контексте того, что белорусы до конца года должны запустить свою АЭС, вернее не свою а российскую. Мало ли какие у них планы по экспансии.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:29

  hume написав:Ну так UA обращает внимание на то, что все сейчас пытаются стать матёрыми лэндлордами покупая вот такое.
не понимаю, может устарела - раньше колхоз, провинция были глухоманью. Сейчас, в век интернета, любой забитый колхоз с инетом может быть "столицей мира", ну какой смысл в такой плотной аккумуляции людей?!

ps: я вообще то киевлянка, ходила во дворец пионеров на курской, в пионеры принималась в музее ленина, в карауле стояла у памятника славы, на катке вднх и динамо каталась... но "люди, живущие в мегаполисе не успевают жить" (зачем оно надо?!) сори за оф топ, лирика.
Востаннє редагувалось vhata в Чет 31 січ, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:31

  vhata написав:
  hume написав:Ну так UA обращает внимание на то, что все сейчас пытаются стать матёрыми лэндлордами покупая вот такое.
не понимаю, может устарела - раньше колхоз, провинция были глухоманью. Сейчас, в век интернета, любой забитый колхоз с инетом может быть "столицей мира", ну какой смысл в такой плотной аккумуляции людей?!


люди мигрируют туда где есть работа, во всем мире так
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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