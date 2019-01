Додано: Чет 31 січ, 2019 23:31

vhata написав: hume написав: Ну так UA обращает внимание на то, что все сейчас пытаются стать матёрыми лэндлордами покупая вот такое. Ну так UA обращает внимание на то, что все сейчас пытаются стать матёрыми лэндлордами покупая вот такое. не понимаю, может устарела - раньше колхоз, провинция были глухоманью. Сейчас, в век интернета, любой забитый колхоз с инетом может быть "столицей мира", ну какой смысл в такой плотной аккумуляции людей?! не понимаю, может устарела - раньше колхоз, провинция были глухоманью. Сейчас, в век интернета, любой забитый колхоз с инетом может быть "столицей мира", ну какой смысл в такой плотной аккумуляции людей?!



люди мигрируют туда где есть работа, во всем мире так люди мигрируют туда где есть работа, во всем мире так

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.