Додано: Чет 31 січ, 2019 22:49

Frant написав: hume написав: UA написав: И как это повлияет на аренду Центра-Печерска? И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево.

Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік. Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.

Еще как может, особенно с ремонтом от ДСК-4 и Аркады - там амортизацию можно не учитывать.Собственно, 7,5 тысяч в Патриотике и 6 тысяч за хрущ с ремонтом - разница не велика.А при простое, владелец квартиры в Патриотике опускает цену всего на 500 грн, и его хата "уходит". Потом это делают остальные. А их там много. Потом опять ценник стабилизируется на какое-то время и...