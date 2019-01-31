но время меняется, жить когда - 2Х1,5 часа в дороге работа-дом?!
Работа есть в любом месте
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Додано: Чет 31 січ, 2019 23:35
но время меняется, жить когда - 2Х1,5 часа в дороге работа-дом?!
Работа есть в любом месте
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:41
да ну прям в любом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:45
в век инета в любом. я киевлянка, Кинг, которая забила на этот безумный мегаполисный ритм. Ни разу не пожалела, если хочется впечатлений - в Киев на день два и опять в тишину и мир провинции. Дай Бог, что бы мирно и спокойно было всегда.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:03
в онлайне могут зарабатывать далеко не все, к примеру в штатах или японии люди вообще сумасшедшие расстояния проезжают ежедневно на работу и обратно, в маленьких городках работы крайне мало везде
пока так)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:05
если работать руками - вахта, валом предложений, у меня сосед летал - высококлассный сварщик.
Блин, плакать хочется, как люди не ценят СВОЮ жизнь, проводя ее в метро, маршрутках и пробках.
Востаннє редагувалось vhata в П'ят 01 лют, 2019 00:07, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:07
А шо с канализацией случится? Она - весчь безнапорная, течет себе и течет. Чай ей вниз, а не вверх - фекальные насосы не нужны. Или я что-то упустил? В Таких высотках стоят фекальные насосы? Тем более, без закачки воды выше 10-го этажа нагрузки особой и не будет.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:10
Этот дом "на холмике" стоит? А аромат жизнедеятельности пару тысячи людей на нескольких сотках куда деть?
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:23
Ну так канализация в домах - самоточная, потом - в коллектора, потом - на бортничи (там недалеко относительно). Там не выгребные ямы - если Вы об этом. В домах фекальные насосы не ставят, в коллекторах - если нет естественного уклона. Так тогда весь Левый берег захлебнуться должен, если они нужны, стоят и не будут работать.
Я не сильно помню из курса ВК (это не моя специальность, полгода была на 2-м курсе 27 лет назад....кошмар, какой я старый оказывается )в КИСИ при какой этажности что там делают дополнительно, чтобы д.мо (пардон) не развивало третью космическую скорость, но в обычных домах все достаточно просто, а городские сети в курс моего образования не входили вовсе, но по логике - написал.
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