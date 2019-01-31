Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:23

vhata написав: rjkz написав: А шо с канализацией случится? Она - весчь безнапорная, течет себе и течет. Чай ей вниз, а не вверх - фекальные насосы не нужны. Или я что-то упустил? В Таких высотках стоят фекальные насосы? Тем более, без закачки воды выше 10-го этажа нагрузки особой и не будет. А шо с канализацией случится? Она - весчь безнапорная, течет себе и течет. Чай ей вниз, а не вверх - фекальные насосы не нужны. Или я что-то упустил? В Таких высотках стоят фекальные насосы? Тем более, без закачки воды выше 10-го этажа нагрузки особой и не будет. Этот дом "на холмике" стоит? А аромат жизнедеятельности пару тысячи людей на нескольких сотках куда деть? Этот дом "на холмике" стоит? А аромат жизнедеятельности пару тысячи людей на нескольких сотках куда деть?

Ну так канализация в домах - самоточная, потом - в коллектора, потом - на бортничи (там недалеко относительно). Там не выгребные ямы - если Вы об этом. В домах фекальные насосы не ставят, в коллекторах - если нет естественного уклона. Так тогда весь Левый берег захлебнуться должен, если они нужны, стоят и не будут работать.Я не сильно помню из курса ВК (это не моя специальность, полгода была на 2-м курсе 27 лет назад....кошмар, какой я старый оказывается)в КИСИ при какой этажности что там делают дополнительно, чтобы д.мо (пардон) не развивало третью космическую скорость, но в обычных домах все достаточно просто, а городские сети в курс моего образования не входили вовсе, но по логике - написал.