RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1296129712981299>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 216
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
36
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:35

  kingkongovets написав:люди мигрируют туда где есть работа, во всем мире так
но время меняется, жить когда - 2Х1,5 часа в дороге работа-дом?!
Работа есть в любом месте
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.05.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:41

  vhata написав:
  kingkongovets написав:люди мигрируют туда где есть работа, во всем мире так
но время меняется, жить когда - 2Х1,5 часа в дороге работа-дом?!
Работа есть в любом месте


да ну прям в любом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 05.06.16
Подякував: 332 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:45

  kingkongovets написав:да ну прям в любом)
в век инета в любом. я киевлянка, Кинг, которая забила на этот безумный мегаполисный ритм. Ни разу не пожалела, если хочется впечатлений - в Киев на день два и опять в тишину и мир провинции. Дай Бог, что бы мирно и спокойно было всегда.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.05.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:03

  vhata написав:
  kingkongovets написав:да ну прям в любом)
в век инета в любом. я киевлянка, Кинг, которая забила на этот безумный мегаполисный ритм. Ни разу не пожалела, если хочется впечатлений - в Киев на день два и опять в тишину и мир провинции. Дай Бог, что бы мирно и спокойно было всегда.


в онлайне могут зарабатывать далеко не все, к примеру в штатах или японии люди вообще сумасшедшие расстояния проезжают ежедневно на работу и обратно, в маленьких городках работы крайне мало везде
пока так)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 05.06.16
Подякував: 332 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:05

  kingkongovets написав:в онлайне могут зарабатывать далеко не все, к примеру в штатах или японии люди вообще сумасшедшие расстояния проезжают ежедневно на работу и обратно, в маленьких городках работы крайне мало везде
пока так)
если работать руками - вахта, валом предложений, у меня сосед летал - высококлассный сварщик.
Блин, плакать хочется, как люди не ценят СВОЮ жизнь, проводя ее в метро, маршрутках и пробках.
Востаннє редагувалось vhata в П'ят 01 лют, 2019 00:07, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.05.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:07

  vhata написав:
  rjkz написав:vhata, ну не будет ЭЭ "день или 2" - и шо? Бывает везде.
Канализация - а что с ней случится?
о, если не будет ээ, страшно представить что будет в этом мордоре, и пешком на 16 этаж будет просто сказка по сравнению с канализацией.
Думается иногда за ээ, в контексте того, что белорусы до конца года должны запустить свою АЭС, вернее не свою а российскую. Мало ли какие у них планы по экспансии.


А шо с канализацией случится? Она - весчь безнапорная, течет себе и течет. Чай ей вниз, а не вверх - фекальные насосы не нужны. Или я что-то упустил? В Таких высотках стоят фекальные насосы? Тем более, без закачки воды выше 10-го этажа нагрузки особой и не будет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3453 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:10

  rjkz написав:А шо с канализацией случится? Она - весчь безнапорная, течет себе и течет. Чай ей вниз, а не вверх - фекальные насосы не нужны. Или я что-то упустил? В Таких высотках стоят фекальные насосы? Тем более, без закачки воды выше 10-го этажа нагрузки особой и не будет.
Этот дом "на холмике" стоит? А аромат жизнедеятельности пару тысячи людей на нескольких сотках куда деть?
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.05.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:23

  vhata написав:
  rjkz написав:А шо с канализацией случится? Она - весчь безнапорная, течет себе и течет. Чай ей вниз, а не вверх - фекальные насосы не нужны. Или я что-то упустил? В Таких высотках стоят фекальные насосы? Тем более, без закачки воды выше 10-го этажа нагрузки особой и не будет.
Этот дом "на холмике" стоит? А аромат жизнедеятельности пару тысячи людей на нескольких сотках куда деть?


Ну так канализация в домах - самоточная, потом - в коллектора, потом - на бортничи (там недалеко относительно). Там не выгребные ямы - если Вы об этом. В домах фекальные насосы не ставят, в коллекторах - если нет естественного уклона. Так тогда весь Левый берег захлебнуться должен, если они нужны, стоят и не будут работать.

Я не сильно помню из курса ВК (это не моя специальность, полгода была на 2-м курсе 27 лет назад....кошмар, какой я старый оказывается :shock: :lol: )в КИСИ при какой этажности что там делают дополнительно, чтобы д.мо (пардон) не развивало третью космическую скорость, но в обычных домах все достаточно просто, а городские сети в курс моего образования не входили вовсе, но по логике - написал.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3453 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:29

  UA написав:
  Frant написав:Новобуд не може бути вельми дешевим в оренді, то не бабусине житло з ремонтом зразка 1982 рік.

Легко.
Если простой месяц- два? Что делать?
Снижать цену?
Правда при этом бабусине житло подберется к уровню плинтуса.

Бабусине житло з ремонтом 1982 р., яке власники отримали у спадок - для них нічого не варте. Якщо здадуть за 3000 грн в міс плюс комуналка - прибуток!!! З новобудами такий фокус не пройде. Здача новобуду за 4000 чи 5000 грн є малоприбутковою справою.


Надлишок новобудів в Києві - все більше і більше....
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19037
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:27

  hume написав:
  UA написав:И как это повлияет на аренду Центра-Печерска?

Прежде всего повлияет на район в котором находится, прибьёт к полу цены, и все с печерска поедут в каховский, тк будет очень дёшево. :D

Ога. Нах тот Гулливер и прочие Тетрисы с Джеками, лучше как в "Судья-Дредд2" жить в гигаполисе.
Вместо крана в тумане очень органично смотрелась бы вышка с автоматчиками с МП-38 и в характерных касках :lol: :lol: :lol:
барабашов
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 16.06.15
Подякував: 129 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1296129712981299>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3496, 3497, 3498
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
34970 3847640
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 10:02
Прохожий
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 175580
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.