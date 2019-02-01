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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:09
Frant написав: UA написав:
Легко.
Если простой месяц- два? Что делать?
Снижать цену?
Правда при этом бабусине житло подберется к уровню плинтуса.
Бабусине житло з ремонтом 1982 р., яке власники отримали у спадок - для них нічого не варте. Якщо здадуть за 2000-3000 грн в міс плюс комуналка - прибуток!
!! З новобудами такий фокус не пройде. Здача новобуду за 4000 чи 5000 грн є малоприбутковою справою.
Это да.
Только ньюлендлорды этого не знают.
В МВА не рассказали.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:11
Vadim V написав: Прохожий написав: Vadim V написав:
Вопрос к знающим в реале , застройщик объекта по закону получить обязан ТУ на газ , ээ , воду ..., до начала работ строительных или может отрымать/доотрымать в процессе строительства дома ?
Ну может в принципе и в процессе строительства но оптимально конечно до начала...
Тоесть , по закону
, не особенно принципиально, до или в процессе ?
та просто нет такого ЗАКОНА
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:16
Прохожий написав:
та просто нет такого ЗАКОНА
Тоесть не важно , не принцыпиально , тоесть не стоит обращать внимания есть на сегодня у застройщика ТУ или нету ?
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Vadim V
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:21
Vadim V написав: Прохожий написав:
та просто нет такого ЗАКОНА
Тоесть не важно , не принцыпиально
, тоесть не стоит
обращать внимания есть на сегодня у застройщика ТУ или нету ?
важно, принципиально
стоит
получить ТУ застройщику не сложно, если документация в порядке
знаю как мин 1 построенный ЖК в Киеве который уже овер 10 лет стоит незаселенный т.к. нет ТУ от водоканала подключения к канализации...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:55
zzzzzz написав:
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Еще Галактику нужно не забыть.Там еще тот адок
7 домов , 2432 квартиры
Каховская 5 домов, 2580 квартир
Два крупных ЖК с разных сторон от станции Левобережная.
Стоял на сверстюка в пробке, смотрел на это. Как там всё будет двигаться хз, сверстюка стоит, паркингов нет, даже придомовой нет, чтоб запарковать корыто. Район зажат площадью у м. левобережная и мостом патона. Но зато пешком от метро.
Самое интересное, что совсем не дёшево.
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hume
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:29
hume написав:
Самое интересное, что совсем не дёшево.
Столица дешево не строит в принципе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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