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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1297129812991300

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:09

  Frant написав:
  UA написав:Легко.
Если простой месяц- два? Что делать?
Снижать цену?
Правда при этом бабусине житло подберется к уровню плинтуса.

Бабусине житло з ремонтом 1982 р., яке власники отримали у спадок - для них нічого не варте. Якщо здадуть за 2000-3000 грн в міс плюс комуналка - прибуток!!! З новобудами такий фокус не пройде. Здача новобуду за 4000 чи 5000 грн є малоприбутковою справою.

Это да.
Только ньюлендлорды этого не знают.
В МВА не рассказали.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:11

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:
  Vadim V написав:Вопрос к знающим в реале , застройщик объекта по закону получить обязан ТУ на газ , ээ , воду ..., до начала работ строительных или может отрымать/доотрымать в процессе строительства дома ?

Ну может в принципе и в процессе строительства но оптимально конечно до начала...

Тоесть , по закону :mrgreen: , не особенно принципиально, до или в процессе ?

та просто нет такого ЗАКОНА
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:16

  Прохожий написав:та просто нет такого ЗАКОНА

Тоесть не важно , не принцыпиально , тоесть не стоит обращать внимания есть на сегодня у застройщика ТУ или нету ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:21

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:та просто нет такого ЗАКОНА

Тоесть не важно , не принцыпиально , тоесть не стоит обращать внимания есть на сегодня у застройщика ТУ или нету ?

важно, принципиально
стоит
получить ТУ застройщику не сложно, если документация в порядке

знаю как мин 1 построенный ЖК в Киеве который уже овер 10 лет стоит незаселенный т.к. нет ТУ от водоканала подключения к канализации...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:55

  zzzzzz написав:[

Еще Галактику нужно не забыть.Там еще тот адок
7 домов , 2432 квартиры

Каховская 5 домов, 2580 квартир

Два крупных ЖК с разных сторон от станции Левобережная.

Стоял на сверстюка в пробке, смотрел на это. Как там всё будет двигаться хз, сверстюка стоит, паркингов нет, даже придомовой нет, чтоб запарковать корыто. Район зажат площадью у м. левобережная и мостом патона. Но зато пешком от метро.

Самое интересное, что совсем не дёшево.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Самое интересное, что совсем не дёшево.

Столица дешево не строит в принципе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:48

  hume написав:
  zzzzzz написав:[

Еще Галактику нужно не забыть.Там еще тот адок
7 домов , 2432 квартиры

Каховская 5 домов, 2580 квартир

Два крупных ЖК с разных сторон от станции Левобережная.

Стоял на сверстюка в пробке, смотрел на это. Как там всё будет двигаться хз, сверстюка стоит, паркингов нет, даже придомовой нет, чтоб запарковать корыто. Район зажат площадью у м. левобережная и мостом патона. Но зато пешком от метро.

Самое интересное, что совсем не дёшево.


Там адок еще создают 5 офисных зданий, днем фиг припаркуешься если надо в офис. Я парковался на парковке Новуса, но она маленькая.
Живите своим умом!
zzzzzz
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