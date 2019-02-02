Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Легко. Если простой месяц- два? Что делать? Снижать цену? Правда при этом бабусине житло подберется к уровню плинтуса.
Бабусине житло з ремонтом 1982 р., яке власники отримали у спадок - для них нічого не варте. Якщо здадуть за 2000-3000 грн в міс плюс комуналка - прибуток!!! З новобудами такий фокус не пройде. Здача новобуду за 4000 чи 5000 грн є малоприбутковою справою.
Это да. Только ньюлендлорды этого не знают. В МВА не рассказали.
Vadim V написав:Вопрос к знающим в реале , застройщик объекта по закону получить обязан ТУ на газ , ээ , воду ..., до начала работ строительных или может отрымать/доотрымать в процессе строительства дома ?
Ну может в принципе и в процессе строительства но оптимально конечно до начала...
Тоесть , по закону , не особенно принципиально, до или в процессе ?
та просто нет такого ЗАКОНА
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Еще Галактику нужно не забыть.Там еще тот адок 7 домов , 2432 квартиры
Каховская 5 домов, 2580 квартир
Два крупных ЖК с разных сторон от станции Левобережная.
Стоял на сверстюка в пробке, смотрел на это. Как там всё будет двигаться хз, сверстюка стоит, паркингов нет, даже придомовой нет, чтоб запарковать корыто. Район зажат площадью у м. левобережная и мостом патона. Но зато пешком от метро.
Еще Галактику нужно не забыть.Там еще тот адок 7 домов , 2432 квартиры
Каховская 5 домов, 2580 квартир
Два крупных ЖК с разных сторон от станции Левобережная.
Стоял на сверстюка в пробке, смотрел на это. Как там всё будет двигаться хз, сверстюка стоит, паркингов нет, даже придомовой нет, чтоб запарковать корыто. Район зажат площадью у м. левобережная и мостом патона. Но зато пешком от метро.
Самое интересное, что совсем не дёшево.
Там адок еще создают 5 офисных зданий, днем фиг припаркуешься если надо в офис. Я парковался на парковке Новуса, но она маленькая.
Самые распространенные риски: порча ремонта и техники; курение в квартире; стычки проживающих с соседями — вечеринки, курение на этаже; субаренда; мошенничество — когда съемную квартиру пытаются продать по поддельным документам; ведение запрещенной деятельности в помещении — например, проституция.
Я хотел освежить имущество и увеличить плату за наем. Ведь люди в интернете часто пишут, что готовы доплатить за хороший ремонт. Но на практике цена — более важный фактор. На мой взгляд, сейчас люди готовы жить в плохих условиях, если им удается сохранить пару тысяч рублей.
Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой