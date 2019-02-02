Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Самые распространенные риски: порча ремонта и техники; курение в квартире; стычки проживающих с соседями — вечеринки, курение на этаже; субаренда; мошенничество — когда съемную квартиру пытаются продать по поддельным документам; ведение запрещенной деятельности в помещении — например, проституция.
Я хотел освежить имущество и увеличить плату за наем. Ведь люди в интернете часто пишут, что готовы доплатить за хороший ремонт. Но на практике цена — более важный фактор. На мой взгляд, сейчас люди готовы жить в плохих условиях, если им удается сохранить пару тысяч рублей.
Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой