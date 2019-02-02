бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:03
бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:02
Очевидно, что времена когда москвич сдавая однушку наЮго-западе мог сидеть круглый год в Тае прошли
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