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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1299130013011302>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:03

  Vlad442 написав:Интересная статья.

бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:02

Очевидно, что времена когда москвич сдавая однушку наЮго-западе мог сидеть круглый год в Тае прошли
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:16

  ihorkyiv написав:
  UA написав:В целом "у них" всё как и у нас.
Самые распространенные риски:
порча ремонта и техники;
курение в квартире;
стычки проживающих с соседями — вечеринки, курение на этаже;
субаренда;
мошенничество — когда съемную квартиру пытаются продать по поддельным документам;
ведение запрещенной деятельности в помещении — например, проституция.


Я хотел освежить имущество и увеличить плату за наем. Ведь люди в интернете часто пишут, что готовы доплатить за хороший ремонт. Но на практике цена — более важный фактор. На мой взгляд, сейчас люди готовы жить в плохих условиях, если им удается сохранить пару тысяч рублей.


Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой
Не может быть :mrgreen:

https://perfume007.livejournal.com/462514.html#comments

Читав, ніби мною написано. Тільки я сдаю три квартири, а автор - вісім. Чітка і правильна оцінка діяльності орендодавця. Написане стане у нагоді тим, хто бажає увійти у цей бізнес.


Я-бы посоветовал еще камменты почитать - есть очень здравые для желающих влезть в такое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:19

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Интересная статья.

бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)

Он забыл написать, что папа "на нефти" в каком нибудь Нефтеюганске - оттуда и капитал.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:21

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Интересная статья.

бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)


Разное может быть - чувак мог 10 лет назад продать бабушкину сталинку внутри Садового и накупить тьму квартир за МКАДом. Или в 25 иметь 8 бабушек, а сейчас ни одной. :mrgreen:
Или Вы думаете, что он к 25 годам ЗАРАБОТАЛ на 8 хат?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:24

  UA написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Интересная статья.

бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)

Он забыл написать, что папа "на нефти" в каком нибудь Нефтеюганске - оттуда и капитал.



Там уже нет таких денег как при Союзе - все уходит в центр.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:39

  rjkz написав:
  UA написав:Он забыл написать, что папа "на нефти" в каком нибудь Нефтеюганске - оттуда и капитал.



Там уже нет таких денег как при Союзе - все уходит в центр.

Без серьезной оплаты в таких условиях работать не будут.
Должности начиная от начальника смены- участка, уже могут хоть на что то накопить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Читав, ніби мною написано. Тільки я сдаю три квартири, а автор - вісім. Чітка і правильна оцінка діяльності орендодавця. Написане стане у нагоді тим, хто бажає увійти у цей бізнес.

На самом деле не все так плохо. Если собрать истории за 10 лет вождения на машине, выложить их, то человек со стороны подумает "нафиг его та машина".
Интересный момент, что за счет ипотеки цены продажи надуты, что занижает рентабельность.

Если сдать подубитую квартиру на 10% дешевле рынка, то арендаторов метлой не выгонишь. Будут сами все ремонтировать и еще извиняться, что плитка поотподала, а они не успели подклеить.
  Прохожий написав:бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)

У него, может, и хорошо. Он пишет именно про арендную часть своей деятельности.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:10

  Vlad442 написав:Если сдать подубитую квартиру на 10% дешевле рынка, то арендаторов метлой не выгонишь. Будут сами все ремонтировать и еще извиняться, что плитка поотподала, а они не успели подклеить.

Это как повезет.
Профессионалы специально быстро убивают красивую квартиру, что бы арендодателя отпугивала перспектива остаться с прокуренным убитым неликвидом после их съезда.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:24

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Он забыл написать, что папа "на нефти" в каком нибудь Нефтеюганске - оттуда и капитал.



Там уже нет таких денег как при Союзе - все уходит в центр.

Без серьезной оплаты в таких условиях работать не будут.
Должности начиная от начальника смены- участка, уже могут хоть на что то накопить.


Работают. При Союзе шло освоение Севера, люди ехали со всего Союза за "длинным рублем", потом Север освоился, люди получили, тогда еще "получали", квартиры и...денег стали платить все меньше и меньше, а, как оказалось, у многих не настолько здорово удалось сохранять деньги, чтобы купить жилье в пуповых местах. Поэтому многие осели на "временном", казалось-бы месте. Да, по сравнению с нынешними доходами в Украине, там высокие, но до 2008-го, они были ниже киевских. Те, кто успел насундучить и сохранить - уехали или в Питер-мацкву или за границу, а там остались или поростые люди на относительно невысокой зарплате или широковорующие чинуши, но так по всей рп.
А насчет условий - не такие-уж они и страшные, привыкаешь к 30-45 градусным морозам, особенно при той низкой влажности, гораздо хуже - жаркое лето с теми комарами и перепады температуры, когда днем может быть +25, а ночью -25. Романтика.
rjkz
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