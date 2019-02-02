|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:27
UA написав: Vlad442 написав:
Если сдать подубитую квартиру на 10% дешевле рынка, то арендаторов метлой не выгонишь. Будут сами все ремонтировать и еще извиняться, что плитка поотподала, а они не успели подклеить.
Это как повезет.
Профессионалы специально быстро убивают красивую квартиру, что бы арендодателя отпугивала перспектива остаться с прокуренным убитым неликвидом после их съезда.
+1
Сто пудов - Вы тоже на таких нарывались?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8477
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3461 раз.
- Подякували: 1743 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:43
Vlad442 написав: ihorkyiv написав:
Читав, ніби мною написано. Тільки я сдаю три квартири, а автор - вісім. Чітка і правильна оцінка діяльності орендодавця. Написане стане у нагоді тим, хто бажає увійти у цей бізнес.
На самом деле не все так плохо. Если собрать истории за 10 лет вождения на машине, выложить их, то человек со стороны подумает "нафиг его та машина".
Интересный момент, что за счет ипотеки цены продажи надуты, что занижает рентабельность.
Если сдать подубитую квартиру на 10% дешевле рынка, то арендаторов метлой не выгонишь. Будут сами все ремонтировать и еще извиняться, что плитка поотподала, а они не успели подклеить.
Прохожий написав:
бгг чувак пишет что ему 35ть а 1ю квартиру под аренду он купил в 25ть а сейчас у него 8мь квартир под аренду в Масквабаде...и все окуенно плохо...
"и вы говорите..."(с)
У него, может, и хорошо. Он пишет именно про арендную часть своей деятельности.
Автор пише про 3,5% доходу з аренди.
Який дохід за аренду в Києві?
Який тренд на ріст чи падіння?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27538
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:44
UA написав: Vlad442 написав:
Если сдать подубитую квартиру на 10% дешевле рынка, то арендаторов метлой не выгонишь. Будут сами все ремонтировать и еще извиняться, что плитка поотподала, а они не успели подклеить.
Это как повезет.
Профессионалы специально быстро убивают красивую квартиру, что бы арендодателя отпугивала перспектива остаться с прокуренным убитым неликвидом после их съезда.
Даже если предположить, что есть такие люди, то какая их цель? Жить долго и счастливо, снимая немного дешевле рынка? Пусть живут. Тоже вариант. Арендодателю приводить квартиру в порядок это затраты. Им переезжать и искать новую красивую квартиру дешевле рынка тоже затраты денег и времени. Поэтому вопрос повышения цены не должен зависеть от состояния квартиры. На моей практике еще никто не съехал из-за повышения цены.
В игноре всего одна обезьяна.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5118
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35295
|3872009
|
|
|0
|5589
|
|
|446
|175630
|
|