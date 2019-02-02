Додано: Нед 03 лют, 2019 19:52

zzzzzz

стесняюсь спросить но все же: сколько квартир сдаете?

или просто гадите на ветке?

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский