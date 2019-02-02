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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1300130113021303

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:52

zzzzzz
стесняюсь спросить но все же: сколько квартир сдаете?
или просто гадите на ветке?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:01

  Прохожий написав:zzzzzz
стесняюсь спросить но все же: сколько квартир сдаете?
или просто гадите на ветке?


Да переходите сразу на мат, зачем вы чуждым для себя языком общаетесь )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:И с падением ценника аренды.

Падение ценника аренды в гривне? Как-то слабо верится.
Бывают сезонные небольшие падения. Бывает связанное с январским гривнедефицитом после удачной осени, но это не показатель.
В бетон я верю больше, чем в гривну.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1300130113021303
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