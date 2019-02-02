zzzzzz
стесняюсь спросить но все же: сколько квартир сдаете?
или просто гадите на ветке?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:52
zzzzzz
стесняюсь спросить но все же: сколько квартир сдаете?
или просто гадите на ветке?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:01
Да переходите сразу на мат, зачем вы чуждым для себя языком общаетесь )
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Падение ценника аренды в гривне? Как-то слабо верится.
Бывают сезонные небольшие падения. Бывает связанное с январским гривнедефицитом после удачной осени, но это не показатель.
В бетон я верю больше, чем в гривну.
В игноре всего одна обезьяна.
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