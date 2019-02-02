Додано: Нед 03 лют, 2019 20:55

zzzzzz написав: rjkz написав: Есть обвалисты разных типов, одним нужно жилье и они готовы мантрить на конец света, лишь-бы купить вожделенный бетон, я к ним не отношусь. Я вижу состояние дел и понимаю, что не все весело. Я думаю, что так думает и международный капитал, иначе у нас уже был-бы вал ипотеки, если в стране все так шоколадно как об этом поет порох с гросей и порохоботами на форуме. В мире тьма свободных денег, которые инвесторы ломают голову куда пристроить. Даже того спекулятивного, который был в 2005-2008 нет, о более весомых инвестициях уж и речи нет. Все что сейчас происходит - временный завод офшорных накоплений под выборы, кстати, може и курс укрепляется поэтому. Есть обвалисты разных типов, одним нужно жилье и они готовы мантрить на конец света, лишь-бы купить вожделенный бетон, я к ним не отношусь. Я вижу состояние дел и понимаю, что не все весело. Я думаю, что так думает и международный капитал, иначе у нас уже был-бы вал ипотеки, если в стране все так шоколадно как об этом поет порох с гросей и порохоботами на форуме. В мире тьма свободных денег, которые инвесторы ломают голову куда пристроить. Даже того спекулятивного, который был в 2005-2008 нет, о более весомых инвестициях уж и речи нет. Все что сейчас происходит - временный завод офшорных накоплений под выборы, кстати, може и курс укрепляется поэтому.



Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.

Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп. Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп.

Про экономику можете смело писать - это связанный вопрос с темой ветки. Может какие-то аспекты и не имеют, но основные аспекты - более чем. Например, вопросы инвестиций и кредитования имеют чуть-ли не главнейшую основу для рынка недвижимости и аренды.У меня нет желания покупать больше ничего, другое дело, что на упавшем рынке я и продавать не буду, поэтому вынужден буду участвовать в аренде.Дорожай случится только в одном случае - появление разумной и доступной ипотеки. Но пока не появляется что-то.Я вспоминаю начало бума 00-х. Рынок рос за счет роста экономики на фоне жуткого дефицита жилья, а потом еще поверх лупанула ипотека.Сейчас нет роста экономики (сказки пороха и гроси оставим для порохоботов), нет того дефицита (настроено ого-го, очень много выехало из страны и Киев сейчас - только ОДИН ИЗ направлений миграции и есть выбор) и нет ипотеки (с чего-бы? После оранжевого майдана Украине поверили. Да, знаю, сейчас порохоботы про путинападет запоют. Но и тогда с рп были очень напряженные отношения, только тогда верили некоторое время в перемены, а увидев дружбу бпп и оппоблока, пороха и ахмета - никто не поверит). Да по большому счету, состояние в котором Украина находится, сейчас более выгодна забугорному капиталу, чем заработок на капиталах, это приток относительно недорогой и квалифицированной рабочей силы в безопасные для капитала юрисдикции.