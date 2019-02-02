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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13011302130313041305>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:52

zzzzzz
стесняюсь спросить но все же: сколько квартир сдаете?
или просто гадите на ветке?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:И с падением ценника аренды.

Падение ценника аренды в гривне? Как-то слабо верится.
Бывают сезонные небольшие падения. Бывает связанное с январским гривнедефицитом после удачной осени, но это не показатель.
В бетон я верю больше, чем в гривну.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:40

  Vlad442 написав:
  UA написав:Это как повезет.
Профессионалы специально быстро убивают красивую квартиру, что бы арендодателя отпугивала перспектива остаться с прокуренным убитым неликвидом после их съезда.

Даже если предположить, что есть такие люди, то какая их цель? Жить долго и счастливо, снимая немного дешевле рынка? Пусть живут. Тоже вариант. Арендодателю приводить квартиру в порядок это затраты. Им переезжать и искать новую красивую квартиру дешевле рынка тоже затраты денег и времени. Поэтому вопрос повышения цены не должен зависеть от состояния квартиры. На моей практике еще никто не съехал из-за повышения цены.

Всё проще.
Есть определенный контингент (тот же Сев. Кавказ) с которым опытные арендаторы ни под каким соусом не станут даже общаться. Следовательно этот контингент долго и безрезультатно бродит по просмотрам в поиске жертвы.
Найдя жертву (как правило это начинающие лендлорды) этот контингент с неимоверной скоростью ушатывает квартиру. Он бы все равно ушатал квартиру (это его природа), но делает это намеренно как можно быстрее, дабы новичек не успел опомнится и не осознал с кем имеет дело.
Расчет прост: полученных за 6 месяцев аренды денег, просто не хватит на привидение квартиры в изначальный вид. Ньюлендлорд подводится к умозаключению - А пусь живет, сильнее уже не ушатает. И это вторая ошибка ньюлендлорда :mrgreen:
ПС. С точки зрения нежелательного контингента, вопрос не столько в финансовой целесообразности сколько в самой возможности арендовать.
Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:53

  zzzzzz написав:Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.
Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп.

Перетекание денег с депо, в более надежный (по мнению большинства) бетон вполне достаточный повод.
ПС. Лично я придерживаюсь мнения, что это всего лишь волна коррекции во всё ещё незаконченном тренде на сдувание пузыря продолжающегося с 2008 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:55

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:Есть обвалисты разных типов, одним нужно жилье и они готовы мантрить на конец света, лишь-бы купить вожделенный бетон, я к ним не отношусь. Я вижу состояние дел и понимаю, что не все весело. Я думаю, что так думает и международный капитал, иначе у нас уже был-бы вал ипотеки, если в стране все так шоколадно как об этом поет порох с гросей и порохоботами на форуме. В мире тьма свободных денег, которые инвесторы ломают голову куда пристроить. Даже того спекулятивного, который был в 2005-2008 нет, о более весомых инвестициях уж и речи нет. Все что сейчас происходит - временный завод офшорных накоплений под выборы, кстати, може и курс укрепляется поэтому.


Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.
Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп.


Про экономику можете смело писать - это связанный вопрос с темой ветки. Может какие-то аспекты и не имеют, но основные аспекты - более чем. Например, вопросы инвестиций и кредитования имеют чуть-ли не главнейшую основу для рынка недвижимости и аренды.
У меня нет желания покупать больше ничего, другое дело, что на упавшем рынке я и продавать не буду, поэтому вынужден буду участвовать в аренде.

Дорожай случится только в одном случае - появление разумной и доступной ипотеки. Но пока не появляется что-то.
Я вспоминаю начало бума 00-х. Рынок рос за счет роста экономики на фоне жуткого дефицита жилья, а потом еще поверх лупанула ипотека.
Сейчас нет роста экономики (сказки пороха и гроси оставим для порохоботов), нет того дефицита (настроено ого-го, очень много выехало из страны и Киев сейчас - только ОДИН ИЗ направлений миграции и есть выбор) и нет ипотеки (с чего-бы? После оранжевого майдана Украине поверили. Да, знаю, сейчас порохоботы про путинападет запоют. Но и тогда с рп были очень напряженные отношения, только тогда верили некоторое время в перемены, а увидев дружбу бпп и оппоблока, пороха и ахмета - никто не поверит). Да по большому счету, состояние в котором Украина находится, сейчас более выгодна забугорному капиталу, чем заработок на капиталах, это приток относительно недорогой и квалифицированной рабочей силы в безопасные для капитала юрисдикции.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:57

  UA написав:Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает :D
круть! Кроме с/к вируса какие еще бывают?
Китайцы были? В наши края начали прибывать.
Востаннє редагувалось vhata в Нед 03 лют, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:59

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:И с падением ценника аренды.

Падение ценника аренды в гривне? Как-то слабо верится.
Бывают сезонные небольшие падения. Бывает связанное с январским гривнедефицитом после удачной осени, но это не показатель.
В бетон я верю больше, чем в гривну.


Конечно, бетон лучше гривны, но и бакс лучше гривны.
Что лучше бакс или бетон - вопрос дискуссионный.
Я - лицо очень заинтересованное в дорожае. И очень надеюсь, что когда-то это произойдет. Просто недвига стоять может очень долго, а время - бесконечно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:06

  rjkz написав:Конечно, бетон лучше гривны, но и бакс лучше гривны.
Что лучше бакс или бетон - вопрос дискуссионный.
Я - лицо очень заинтересованное в дорожае. И очень надеюсь, что когда-то это произойдет. Просто недвига стоять может очень долго, а время - бесконечно.
Были жирные времена, быстро и дорого все продавалось-покупалось. Вспоминается — такие суммы ходили, ух.
Сейчас все ужалось, сильно. И по моим наблюдениям, знакомые, укрененные депо- и матрасолюди начали входить в бетон. Клацают на калькуляторе и входят.

Вот хожу и думаю — а не ужмется ли все еще сильнее?
На всех форумах ждут гипер, а если нет, а если наоборот? ...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:16

  UA написав:
  zzzzzz написав:Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.
Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп.

Перетекание денег с депо, в более надежный (по мнению большинства) бетон вполне достаточный повод.
ПС. Лично я придерживаюсь мнения, что это всего лишь волна коррекции во всё ещё незаконченном тренде на сдувание пузыря продолжающегося с 2008 года.


И до какого оправданного уровня, Вы думаете, будет сдуваться пузырь?
Ниже амортизации?
ТН "пузырь" стартовал в 2001 году, причем начался рост цен после обвала 98-го.
В 1998-2000, мой товарищ снимал 2к на Багговутовской за 150 баксов, состояние - чистенький совкоремонт80-х, потом, с 2001-по 2003 он снимал 2к сталинку на Сырце - 120-180 (постепенный рост) баксов, состояние схожее.
Как по мне - рынок упал (в баксах), до уровня, граничащего с амортизацией. Именно поэтому, я тоже стараюсь минимизировать аморизационные риски, тщательно подбирая кандидатов.
rjkz
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