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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:17
Vlad442 написав: UA написав:
Всё проще.
Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?
Они утратят смысл жизни )))
Живите своим умом!
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:17
vhata написав: UA написав:
Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает
круть! Кроме с/к вируса какие еще бывают?
Китайцы были? В наши края начали прибывать.
Базарные торговцы.
Даже бывшие.
Я потом уже узнал случайно подробности.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:19
rjkz написав:
Базарные торговцы.
Даже бывшие.
Я потом уже узнал случайно подробности.
опыт был? расскажите )
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20
UA написав: zzzzzz написав:
Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.
Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп.
Перетекание денег с депо, в более надежный (по мнению большинства) бетон вполне достаточный повод.
ПС. Лично я придерживаюсь мнения, что это всего лишь волна коррекции во всё ещё незаконченном тренде на сдувание пузыря продолжающегося с 2008 года.
Динамика роста остатков по депозитам не совсем подтверждает этот тренд. Отток закончился 2 года тому назад.
Сейчас даже по валюте идет приток на депозиты.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20
vhata написав: UA написав:
Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает
круть! Кроме с/к вируса какие еще бывают? Китайцы были?
В наши края начали прибывать.
ага, Хуавейбины, все искали в локации "ИТ-мекки"(с)...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20
Vlad442 написав: UA написав:
Всё проще.
Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?
Нет, понты - дороже денег. А эта публика любит понты. В кармане даже если ни шиша - дорогие шмотки, залезть в долги, но купить крутую тачку, снять (не купить) хорошую квартиру (гостеприимство), но как потом объяснить, что его выперли?
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rjkz
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21
zzzzzz написав: Vlad442 написав: UA написав:
Всё проще.
Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?
Они утратят смысл жизни )))
И таких - валом.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21
vhata написав: UA написав:
Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает
круть! Кроме север-кавказского вируса какие еще бывают?
Китайцы были? В наши края начали прибывать.
Китай большой))
В целом молодые китайцы (студенты) норм, косят под японцев))
Китайцы торговцы - вопрос непростой. Там часто крутятся приличные суммы отсюда Триады, наезды наших пацанов и т.д.
Из значительно менее опасных вирусов можно выделить всяческих рок музыкантов, реперов и прочую, ни дня нигде работавшую, творческую молодежь. В отличии от Сев. Кавказа с этими хоть можно разговаривать. Но оно того не стоит.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:26
rjkz написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
И с падением ценника аренды.
Падение ценника аренды в гривне? Как-то слабо верится.
Бывают сезонные небольшие падения. Бывает связанное с январским гривнедефицитом после удачной осени, но это не показатель.
В бетон я верю больше, чем в гривну.
Конечно, бетон лучше гривны, но и бакс лучше гривны.
Что лучше бакс или бетон - вопрос дискуссионный.
Я - лицо очень заинтересованное в дорожае. И очень надеюсь, что когда-то это произойдет. Просто недвига стоять может очень долго, а время - бесконечно.
Я на рынок недвиги смотрю с двух сторон.
1. Хочу улучшить жил.условия, тут о доходности не стоит говорить.
2. У меня есть активы, сейчас я вижу что доходность депо/овгз выше чем аренда. Если недвига пойдет в рост, можно начать покупать квартиры для перепродажи параллельно сдавая в аренду если это вторичка, или котлованы для переуступки.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:27
UA хочу громко Вам сказать - ДЯКУЮ )))
насобирала из Ваших постов мешок ценной информации
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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