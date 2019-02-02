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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1302130313041305>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:17

  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?


Они утратят смысл жизни )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:17

  vhata написав:
  UA написав:Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает :D
круть! Кроме с/к вируса какие еще бывают?
Китайцы были? В наши края начали прибывать.


Базарные торговцы.
Даже бывшие.
Я потом уже узнал случайно подробности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:19

  rjkz написав:Базарные торговцы.
Даже бывшие.
Я потом уже узнал случайно подробности.
опыт был? расскажите )
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20

  UA написав:
  zzzzzz написав:Я планирую улучшить жилищные условия, но в то же время я вижу что происходит с экономикой и не вижу ни малейшего повода для дорожая.
Здесь про экономику ничего не пишу т.к. это будет офтоп.

Перетекание денег с депо, в более надежный (по мнению большинства) бетон вполне достаточный повод.
ПС. Лично я придерживаюсь мнения, что это всего лишь волна коррекции во всё ещё незаконченном тренде на сдувание пузыря продолжающегося с 2008 года.


Динамика роста остатков по депозитам не совсем подтверждает этот тренд. Отток закончился 2 года тому назад.
Сейчас даже по валюте идет приток на депозиты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20

  vhata написав:
  UA написав:Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает :D
круть! Кроме с/к вируса какие еще бывают?
Китайцы были? В наши края начали прибывать.

ага, Хуавейбины, все искали в локации "ИТ-мекки"(с)... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20

  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?


Нет, понты - дороже денег. А эта публика любит понты. В кармане даже если ни шиша - дорогие шмотки, залезть в долги, но купить крутую тачку, снять (не купить) хорошую квартиру (гостеприимство), но как потом объяснить, что его выперли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?


Они утратят смысл жизни )))


И таких - валом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

  vhata написав:
  UA написав:Если на пальцах:
Нежелательный контингент - вирус
Опытный арендодатель - организм с крепким иммунитетом
Ньюлендлорд - организм без иммунитета.
Как известно вирус вне организма очень быстро погибает :D
круть! Кроме север-кавказского вируса какие еще бывают?
Китайцы были? В наши края начали прибывать.

Китай большой))
В целом молодые китайцы (студенты) норм, косят под японцев))
Китайцы торговцы - вопрос непростой. Там часто крутятся приличные суммы отсюда Триады, наезды наших пацанов и т.д.
Из значительно менее опасных вирусов можно выделить всяческих рок музыкантов, реперов и прочую, ни дня нигде работавшую, творческую молодежь. В отличии от Сев. Кавказа с этими хоть можно разговаривать. Но оно того не стоит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:26

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:И с падением ценника аренды.

Падение ценника аренды в гривне? Как-то слабо верится.
Бывают сезонные небольшие падения. Бывает связанное с январским гривнедефицитом после удачной осени, но это не показатель.
В бетон я верю больше, чем в гривну.


Конечно, бетон лучше гривны, но и бакс лучше гривны.
Что лучше бакс или бетон - вопрос дискуссионный.
Я - лицо очень заинтересованное в дорожае. И очень надеюсь, что когда-то это произойдет. Просто недвига стоять может очень долго, а время - бесконечно.


Я на рынок недвиги смотрю с двух сторон.
1. Хочу улучшить жил.условия, тут о доходности не стоит говорить.
2. У меня есть активы, сейчас я вижу что доходность депо/овгз выше чем аренда. Если недвига пойдет в рост, можно начать покупать квартиры для перепродажи параллельно сдавая в аренду если это вторичка, или котлованы для переуступки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:27

UA хочу громко Вам сказать - ДЯКУЮ )))
насобирала из Ваших постов мешок ценной информации
осторожно, пишу из провинции
vhata
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