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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1302130313041305

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:32

  vhata написав:UA хочу громко Вам сказать - ДЯКУЮ )))
насобирала из Ваших постов мешочек ценной информации


UA это класс. Всегда с удовольствием читаю его посты с ценной информацией приправленные ироничным юмором ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:33

  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?

Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей?
Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка :D
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:40

  vhata написав:
  rjkz написав:Базарные торговцы.
Даже бывшие.
Я потом уже узнал случайно подробности.
опыт был? расскажите )


В ЛС.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:41

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?

Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей?
Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка :D


В моем доме в соседнем подъезде был этот цирк.

В первый же день к ним пришли гости на новоселье, праздничный стол был с наркотой.
В итоге один из гостей вышел из дома и 2 часа звал своего соплеменника. Соседи в него кидали из окон все что угодно, но он был обдолбаный в хлам.
Потом он сел в старую шестерку , что удивительно, с киевскими номерами, и еще два часа газовал. Видно ему было холодно, правда дело было в июле.

Утром машины уже не было. Когда я днем пришел домой, эта машина уже была в хлам разбита в заборе.
Соплеменники все разбежались, машину охраняла полиция.

Вот так прошло у них новоселье.

С квартиры я так понял их поперли на следующий день.
Живите своим умом!
zzzzzz
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